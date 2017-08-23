Екатерина Андреева потрясла фотографией мужа

Телеведущая показала, как выглядит ее благоверный. Хотя она его долго скрывала

О личной жизни Екатерины Андреевой известно мало. От первого брака у ведущей программы "Время" есть дочь. Сегодня звезда Первого канала замужем уже второй раз – за сербским бизнесменом Душаном Перовичем.

Они познакомилась в начале девяностых. Душан ухаживал за Катей три года и в итоге добился-таки ее расположения. И сегодня, по прошествии более двадцати лет Екатерина Андреева утверждает, что до сих пор влюблена в своего мужа, более того он стал для нее необходим как воздух. Оно и понято, Душан Перович носит вою супругу на руках, окружает ее теплом и заботой, сам готовит еду, ведь Екатерина постоянно занята.

Но как этот идеальный мужчина выглядит, мало кто из поклонников знает. Катя решила приоткрыть завесу тайны и на своей странице в социальной сети опубликовала совместное с супругом фото, сделанное на отдыхе в Черногории . "My Captain, но меня лодкой он управлять научил. А что? В иных случаях Два капитана лучше, чем один".

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Авг 22 2017 в 4:05 PDT

Поклонники пришли в восторг от увиденного."Красивая пара на фоне прекрасного морского пейзажа! Дорогой человек, море, солнце и скорость! Что может быть лучше?", "Он впереди и сосредоточен, а Она за ним, нежно за него держится. Идеальная семья", "Всегда приятно смотреть на счастливую, прекрасную и красивую семью", – комментируют снимок пользователи.