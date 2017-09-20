Андреева ответила на обвинения в странном поведении

Екатерина Андреева оставила в соцсети пост, который многие ее подписчики сочли странным, некоторые даже обвинили ее в употреблении запрещенных препаратов, под воздействием которых та якобы писала. Тогда телеведущая решила внести ясность.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Екатерина Андреева опубликовала обращение к увидевшим в надписи too late на ее пиджаке, в котором она выходила в эфир, тайное послание. Длинный и сумбурный пост Андреевой заставил некоторых пользователей сомневаться в стабильности ее психического состояния.

Телеведущая опубликовала новую фотографию, на которой запечатлена в свитере с изображенным на нем котом, опирающимся на бокал, наполненным красной жидкостью. В подписи Екатерина издевательски предложила подписчикам увидеть тайные знаки в этом ее наряде. Однако не все оценили юмор ведущей. Некоторые нашли ее поведение странным. "Да у нее мысль на мысли перескакивают быстрее, чем давление у моего деда", "Екатерина, у Вас совсем крыша поехала?" – написали Андреевой в комментариях к посту.

Тут уж ведущая не смогла сдержаться. Последнему критикану, сомневающемуся в ее адекватности, Екатерина написала длинную отповедь, в которой постаралась максимально просто объяснить свои слова.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Сен 18 2017 в 7:54 PDT

"Крыша поехала, и тут Вы совершенно правы, у тех, кто на просторах Инсты ищет тайный смысл в дизайнерской надписи на моем жакете. И этот пост – юморной ответ этим наблюдателям. Или Вы не в теме? А ЧОТАДА впрягаетесь? И учтите – я умные люблю комменты, а не глуповатенький детский лепет из садика о крыше .😂😂😂Если Вы уж пишите – пишите интересно.😂😂😂" – жестко ответила Андреева на критику в свой адрес.

Нашлись поклонники, кто одарил Екатерину комплиментами. "Ведущая, которую помню всю свою жизнь. Это конечно здорово. Браво вам🤗🤗", "Вы молодец)", "Красивая и талантливая", "Вы привлекательная! Неповторимая!" – похвалили телеведущую фанаты.