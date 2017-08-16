Сати Казанову и ее любовника поглотил вакуум
"Предстоящий брак, как говорят
мне духи – по любви. Эти два человека
по-настоящему любят друг к друга, и их решение осознанно и обдуманно. Пара буквально
поглощена своим счастьем: сейчас они будто закрылись от окружающего мира, живут
как в вакууме. Они наслаждаются обществом друг друга и не обращают ни на кого
внимание", – рассказала Dni.Ru ясновидящая
Кажетта Ахмеджанова.
Что касается творчества, то Ахмеджанова уверена – оно отойдет на второй план. "Сейчас влюбленные испытывают яркие эмоции, и делиться своей энергией не хотят. Когда поутихнут страсти, они смогут продолжить совершенствоваться, а Сати еще удивит своих поклонников новыми интересными проектами", – сказала медиум.
"Линия их совместной жизни долгая, и все зависит от них самих. Я вижу рождение одного ребенка и семейное счастье. Камни показывают мне, что брак будет долгим, но, возможно, не бесконечным. И Сати, и ее мужчине, судьбой предначертаны новые романы. Но этот тот случай, когда люди могут изменить свою судьбу, если захотят", – добавила она.
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