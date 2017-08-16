Сати Казанову и ее любовника поглотил вакуум

Выпускница "Фабрики звезд" Сати Казанова объявила о предстоящей свадьбе. Как сложится семейная жизнь популярной исполнительницы Dni.Ru рассказала известная ясновидящая.

"Предстоящий брак, как говорят мне духи – по любви. Эти два человека по-настоящему любят друг к друга, и их решение осознанно и обдуманно. Пара буквально поглощена своим счастьем: сейчас они будто закрылись от окружающего мира, живут как в вакууме. Они наслаждаются обществом друг друга и не обращают ни на кого внимание", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Кажетта Ахмеджанова.



Что касается творчества, то Ахмеджанова уверена – оно отойдет на второй план. "Сейчас влюбленные испытывают яркие эмоции, и делиться своей энергией не хотят. Когда поутихнут страсти, они смогут продолжить совершенствоваться, а Сати еще удивит своих поклонников новыми интересными проектами", – сказала медиум.

"Линия их совместной жизни долгая, и все зависит от них самих. Я вижу рождение одного ребенка и семейное счастье. Камни показывают мне, что брак будет долгим, но, возможно, не бесконечным. И Сати, и ее мужчине, судьбой предначертаны новые романы. Но этот тот случай, когда люди могут изменить свою судьбу, если захотят", – добавила она.