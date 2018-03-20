Сати (Сатаней) Сетгалиевна Казанова певица

Сати Казанова окончила Кабардино-Балкарское училище культуры и искусств в Нальчике по специальности "академическое пение". Является лауреатом регионального конкурса "Нальчикские зори".

Получила неполное высшее образование в Российской академии музыки имени Гнесиных по специальности "эстрадное пение". Выступала в казино. В 2014 году окончила Российский университет театрального искусства (ГИТИС) по специальности "актер".

Известность Сати принес проект "Фабрика звезд". Она стала солисткой группы "Фабрика", но вскоре ушла из коллектива и занялась сольной карьерой.