Сати Казанова окончила Кабардино-Балкарское училище культуры и искусств в Нальчике по специальности "академическое пение". Является лауреатом регионального конкурса "Нальчикские зори".
Получила неполное высшее образование в Российской академии музыки имени Гнесиных по специальности "эстрадное пение". Выступала в казино. В 2014 году окончила Российский университет театрального искусства (ГИТИС) по специальности "актер".
Известность Сати принес проект "Фабрика звезд". Она стала солисткой группы "Фабрика", но вскоре ушла из коллектива и занялась сольной карьерой.
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