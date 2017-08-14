Сати Казанова подтвердила слухи о предстоящей свадьбе

Ранее звезда не придавала огласке роман с итальянцем Стефано Тиоццо. Однако недавно певица призналась, что действительно выходит замуж за своего возлюбленного.

Выпускница "Фабрики звезд" считается одной из самых популярных исполнительниц на отечественной сцене. Несмотря на всеобщее внимание, девушке долго удавалось скрывать отношения. Теперь же выяснилось, что девушка выходит замуж. Об избраннике звезды почти ничего не известно. Стефано Тиоццо занимается фотографией, а его работы пользуются большой популярностью.

"Да, это правда, я собираюсь замуж", – цитирует Сати Журнал Hello!. Казанова пока не распространяется о том, где познакомилась с будущим мужем, но намекнула, что их со Стефано история любви напоминает сказку. В начале августа Казанова появилась в Дворце бракосочетаний №4 в сопровождении неизвестного брюнета.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Авг 11 2017 в 10:32 PDT

Поклонники тут же пришли к выводу, что звезда готовится к свадьбе с иностранцем, ведь именно в этом загсе Москвы регистрируют браки россиян с гражданами других государств. Позднее выяснилось, что Сати посетила Дворец бракосочетаний вместе со Стефано. Сейчас пара активно готовится к предстоящей церемонии, но точную дату и место проведения пока не называют.

Напомним, ранее певице приписывали роман с предпринимателем Александром Шенкманом. Некоторые поклонники даже были уверены, что Сати выйдет за него замуж, но этого не случилось. Сати как-то призналась, что с бизнесменом ее связывают лишь дружеские отношения.