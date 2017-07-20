Почему Мария Кожевникова прячет третьего ребенка

Пока одни журналисты пребывают в шоке от неожиданных родов Марии Кожевниковой, а другие пытаются выяснить пол новорожденного малыша, Dni.Ru выяснили подробности этого радостного события у известного таролога Марианны Абравитовой.

"Все достаточно банально: Мария просто не хотела привлекать внимание общественности. Она в последнее время стала мнительной и попросту боялась, что ребенка сглазят, – уверена таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. - Чувствуется женская энергия, но тут тоже есть тонкости – часто ребенок даже мужского пола при рождении имеет энергию женскую. Но, по моим ощущениям, это девочка".

По словам ясновидящей, в семейной жизни у Марии Кожевниковой все отлично. Семья полноценная в прямом смысле этого слова и очень счастливая. "Несмотря на то, что у пары уже трое детей, Мария явно не собирается оставлять свою карьеру. Кожевникова будет продолжать путь актрисы, и скоро получит интересное предложение по cъемкам в очень удачном проекте. "Ее политическая карьера немного трансформируется, вижу, что Мария займется направлением "семья и детство". Над ней эта тема просто нависнет облаком, не только в связи с рождением детей, но и потому, что девушка уже давно задумывалась проявить себя на этом поприще. Я вижу, что ее деятельность каким-то образом будет связана с благотворительностью. Настоящая реализация ждет Марию именно на этой стезе. Так же хочу сказать, что третий ребенок – не последний в семье Кожевниковой", – предсказала Абравитова.