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Кожевникова тайно родила третьего ребенка

Мария Кожевникова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
СМИ сообщают о рождении третьего ребенка у известной актрисы и экс-депутата Марии Кожевниковой. говорят, артистка уже выписалась из роддома.

Продолжение: Отец странно отреагировал на третьи роды Кожевниковой
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Актриса, бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова стала многодетной матерью. Как передает Super, на днях в одной из московских клиник звезда сериала "Универ" родила третьего ребенка. Пол новорожденного пока неизвестен. Однако сообщается, что Мария уже выписалась из роддома.

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 Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

О том, что Мария Кожевникова беременна, в СМИ заговорили после того, как актриса вдруг перестала выходить в свет, а в социальных сетях публиковала старые фотографии или снимки, в которых запечатлена крупным планом по пояс. При этом сама актриса никак не комментировала информацию о своем интересном положении.

Куда разговорчивее оказалось окружение Кожевниковой "Беременность у Маши проходит легко. Не было токсикоза, слабости. За питанием старается следить, чтобы не слишком сильно поправиться. Они с мужем хотят большую семью, планировали еще детей, поэтому новость о том, что скоро снова станут родителями, их невероятно осчастливила. Женя всегда был заботливым супругом, а сейчас просто окружил ее вниманием – часть домашних забот взял на себя. Радует Машу то цветами, то сладеньким. Они с мужем очень разные по характеру, но между ними царит такая гармония, какую редко можно встретить", – в недавнем интервью разоткровенничался друг семьи, который предпочел не называть своего имени.

Напомним, Мария Кожевникова воспитывает двух сыновей: трехлетнего Ивана и двухлетнего Максима. Dni.ru еще в апреле обратили внимание, что с внешностью известной актрисы что-то случилось. Кожевникова, ранее выходившая в свет в облегающих нарядах, вдруг изменила себе и стала появляться на публике в не сковывающих фигуру одеждах.

Автор: Наталья Аряева20 июля 2017, 10:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Кожевникова спрятала живот за свободным платьем

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