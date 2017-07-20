Кожевникова тайно родила третьего ребенка

СМИ сообщают о рождении третьего ребенка у известной актрисы и экс-депутата Марии Кожевниковой. говорят, артистка уже выписалась из роддома.

Актриса, бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова стала многодетной матерью. Как передает Super, на днях в одной из московских клиник звезда сериала "Универ" родила третьего ребенка. Пол новорожденного пока неизвестен. Однако сообщается, что Мария уже выписалась из роддома.

О том, что Мария Кожевникова беременна, в СМИ заговорили после того, как актриса вдруг перестала выходить в свет, а в социальных сетях публиковала старые фотографии или снимки, в которых запечатлена крупным планом по пояс. При этом сама актриса никак не комментировала информацию о своем интересном положении.

Куда разговорчивее оказалось окружение Кожевниковой "Беременность у Маши проходит легко. Не было токсикоза, слабости. За питанием старается следить, чтобы не слишком сильно поправиться. Они с мужем хотят большую семью, планировали еще детей, поэтому новость о том, что скоро снова станут родителями, их невероятно осчастливила. Женя всегда был заботливым супругом, а сейчас просто окружил ее вниманием – часть домашних забот взял на себя. Радует Машу то цветами, то сладеньким. Они с мужем очень разные по характеру, но между ними царит такая гармония, какую редко можно встретить", – в недавнем интервью разоткровенничался друг семьи, который предпочел не называть своего имени.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Июн 13 2017 в 7:08 PDT

Напомним, Мария Кожевникова воспитывает двух сыновей: трехлетнего Ивана и двухлетнего Максима. Dni.ru еще в апреле обратили внимание, что с внешностью известной актрисы что-то случилось. Кожевникова, ранее выходившая в свет в облегающих нарядах, вдруг изменила себе и стала появляться на публике в не сковывающих фигуру одеждах.