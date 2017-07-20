Мария Кожевникова о третьем ребенке

Мария Кожевникова прокомментировала информацию о том, что стала многодетной матерью. Популярная актриса была немногословна.

Сегодня, 20 июля, все СМИ стоят на ушах от информации о том, будто Мария Кожевникова родила третьего ребенка. Более того, популярная актриса якобы успела уже выписаться с новорожденным малышом из роддома. Полдня Мария Кожевникова никак не комментировала эту информацию. заставляя журналистов и прочую заинтересованную общественность нервничать, но наконец высказалась.

Кожевникова оставила пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Актриса выложила фотографию, сделанную явно профессионалом, на которой запечатлена в окружении двух сыновей. Невооруженным глазом видно, что живот Марии сильно округлен. "Да, друзья! Я стала многодетной мамой 🙏🏻" – коротко сообщила Кожевникова.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от известия и рассыпались в поздравлениях и комплиментах. "Неожиданно! Поздравляю!", "Поздравляю Вас 😍😍😍 Счастья и крепкого здоровья Вашей семье 🤗🤗🤗", "О боже👍🏻 Оооочень рада за вас . И пусть все у вас будет хорошо !!! Счастья вам и конечно же здоровья 🙏", "Мария, поздравляю с третьим маленьким счастьем!!! Раскройте нам секрет, девочка? Или третий мальчуган?)))", "Поздравляю. Здоровья вам и малышам... Какое счастье, трое деток... Я даже и не знала, что вы беременны. Будьте счастливы!!!" – написали фанаты в комментариях к фотографии.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Май 13 2017 в 7:03 PDT

По всей видимости, окружение Марии ждало отмашки от нее, поскольку когда появилась информация о родах актрисы, журналисты попытались связаться с ее близкими в надежде получить комментарий. Однако те предпочли ничего не говорить.

Так, подруга Кожевниковой Алеся Качер отказалась высказываться по поводу пополнения в семье актрисы. Бывший коллега актрисы по сериалу "Универ" Виталий Гогунский сказал, что ничего не знает. кстати, то же самое сказал репортерам и отец Марии Александр Кожевников, чем ввел журналистов в ступор.

