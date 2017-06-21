У Голубкиной и Ливанова будет ребенок

Актриса Мария Голубюкина взбудоражила общественность своим объявлением о свадьбе с сыном легендарного советского артиста Василия Ливанова Борисом. Специально для Dni.Ru ясновидящая Кажетта Ахметжанова заглянула в будущее пары.

"Отношения Марии Голубкиной и Бориса Ливанова можно назвать яркими и даже эксцентричными. У них отличный творческий тандем, в котором каждый стимулирует своего партнера к новым творческим победам. Эмоций в их паре – хоть отбавляй, причем как позитивного, так и негативного характера, поэтому обоим никогда не будет скучно в отношениях, однако, иногда они все же утомляют друг друга", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Кажетта Ахметжанова.



Гадалка уверена, из-за того, что Мария и Борис уже не раз сходились и расставались и, несмотря на то, что сейчас они вместе и чувствуют гармонию, стабильность в эту пару так и не придет. "К сожалению, в конечном счете эти двое разойдутся. Дело в том, что сейчас они сошлись по той причине, что между ними осталась неопределенность после прошлого расставания, которое произошло слишком быстро. Старые обиды не прошли, а новые будут накапливаться, поэтому вместе до конца им быть не суждено", – говорит Кажетта.

Однако, ясновидящая предположила, что за развитием их отношений еще долгое время будет интересно наблюдать. "Я вижу, что эту пару ждет рождение ребенка. Не могу сказать, как скоро это произойдет, но эта новость очень обрадует обоих, несмотря на все сложности в их отношениях. В ближайшее время пара будет озадачена поиском нового жилья. В любом случае хотелось бы пожелать счастье этой паре и помнить главное – судьбу всегда можно изменить", – сказала гадалка.

