Мария Голубкина родилась в Москве 22 сентября 1973 года. Ее мать - известная актриса Лариса Ивановна Голубкина. Она дала дочери свою фамилию.
Актриса на протяжении большей части своей жизни была уверена, что ее отец – Андрей Миронов. За него ее мать вышла замуж, когда Мария была еще совсем маленькой.
Доля истины в этом действительно есть. Миронов, у которого на тот момент уже была дочь Мария от первого брака, официально удочерил Марию Голубкину.
Творческая жилка Марии проявилась в подростковом возрасте, когда она начала посещать театр и участвовать в постановках. А ее кинодебютом стал фильм "Ребро Адама", вышедший на широкий экран в 1990 году.
Не удивительно, что после окончания школы Голубкина решила поступить в Щукинское театральное училище, которое успешно окончила в 1995 году. В 1996-м Мария начала работать в московском Театре Сатиры.
На сегодняшний день Мария Голубкина не состоит в официальной труппе какого-то конкретного театра и играет в антрепризе.
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