Мать странно отреагировала на свадьбу Голубкиной и Ливанова

Лариса Голубкина довольно странно отреагировала на новости о свадьбе ее дочери Марии с сыном Василия Ливанова. Народная артистка допускает, что это может быть очередной шуткой ее остроумной наследницы.

Многие помнят, как в 2013 году Мария появилась на открытии Московского международного кинофестиваля в свадебном платье. Тогда актриса заявила, что не успела переодеться после регистрации брака. Затем появилось большое интервью Голубкиной, где она поведала о своем замужестве и рассказала, что ее избранником стал некий летчик-космонавт по имени Андрей.

Потом, когда многочисленные поклонники уже свыклись с новым семейным статусом артистки, появилось другое интервью Марии, в котором она заявила, что выдумала свадьбу ради пиара.

Долгое время журналисты звонили в Звездный городок и коллегам Голубкиной, чтобы выяснить, а был ли космонавт. Михаил Ефремов отлично подыграл затейнице: "Конечно, свадьба была, какие сомнения! В Звездном городке!.. Что значит, там говорят, что никакой свадьбы не было? Ну так муж Марии же очень засекреченный человек! Все – больше ничего сказать не могу!"

В итоге актриса все же призналась, что пошутила. После той истории не все уже верят словам Марии о ее вновь наладившейся личной жизни. В том числе ее мать Лариса. Мария сообщила о своей свадьбе с Борисом Ливановым в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

"Я не видела эту программу, поскольку в этот момент играла спектакль", – сказала Лариса. Когда репортеры вкратце описали Голубкиной историю любви Марии и ее избранника, она довольно странно отреагировала, предположив, что дочка снова могла разыграть общественность.

"Может быть, и шутка. То мы в космос летали… Не знаю. Узнавайте, пожалуйста, у Маши. Она уже взрослая", – цитирует Ларису сайт "Комсомольская правда". Голубкина предпочитает обсуждать свершившиеся факты. "К этому я положительно отношусь в какой-то частной компании. Мне не хочется об этом говорить в газетах. Я в этом смысле очень аккуратная. Не люблю болтать попусту. Вот когда свадьба состоится, тогда можно мне позвонить", – завершила разговор актриса.

Примечательно, что родители жениха знают о предстоящем бракосочетании. Они заверили журналистов, что это не розыгрыш. "Ничего про время и дату свадьбы сказать не могу. Но это не штука. Роман существует. Причем вполне серьезный", – заявила мать Бориса Елена.

Женщина добавила, что Ливанов уже представил родителям невесту. "Хотя, честно говоря, мы и раньше были знакомы. Василий Борисович Ливанов дружил с дядей Маши Кириллом Ласкари. Роман Бори и Маши только вам кажется стремительным, потому что они только сейчас его обнародовали. Мы же давно про их отношения знаем", – развеяла все сомнения Елена.