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Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова

Мария Голубкина и Борис Ливанов. Фото: dni.ru
Мария Голубкина призналась, что выходит замуж за сына легендарного актера Василия Ливанова Бориса. Несмотря на то, что избранник еще не подарил ей кольцо, они живут вместе и намерены обвенчаться.
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Мария Голубкина стала очередной звездной гостьей передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Актриса, известная своим непосредственным характером, призналась, что собирается замуж за продолжателя актерской династии Бориса Ливанова, сына легендарного актера, звезды фильмов о Шерлоке Холмсе Василия Ливанова.

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Они познакомились 25 лет назад, когда Борис поступал в актерский вуз. Тогда Мария встретила его на крыльце и посоветовала быть крепче, поскольку отпрысков актеров не любили. Лишь спустя годы они возобновили общение. Первый шаг сделал Борирс. Он ей написал смс, в котором признался, что помнит ту их встречу на крыльце вуза.

По признанию Марии, все быстро произошло: он ее представил родителям, они перезнакомили детей. Голубкина буквально светится от счастья. "Умный, красивый, талантливый!" – охарактеризовала возлюбленного актриса. И даже сомнительное прошлое – тюремный срок за убийство – ее совершенно не смущает. "Это круто! Это человек, у которого есть жизненный опыт!" – заявила Голубкина.

Мать Марии Лариса Ивановна Голубкина, звезда картины "Гусарская баллада" в восторге от избранника дочери. Сама невеста тоже пришлась ко двору родителям Бориса. "Я не боюсь ничего потерять", – призналась Голубкина Лере Кудрявцевой.

В студии появился и сам Борис Ливанов. Он рассказал об их первой встрече спустя более 20 с лишним лет разлуки. По его словам, он с ней связался, чтобы предложить один проект, однако буквально через 15 минут общения Борис забыл, зачем приехал в гости. Как выразился Ливанов, все встало на свои места. Он понял, что все эти годы он смотрел на Марию не просто так, а потому что был влюблен.

Голубкина и Ливанов живут вместе в его квартире и намерены пожениться. Хотя Борис еще не преподнес ей кольцо. По словам обоих, роспись для них ничего не значит, гораздо важнее решить "хозяйственные проблемы".

Тем не менее, чувства Марии и Бориса настолько сильны, что они даже намерены повенчаться. Голубкина рассказала, что они даже похудели от эмоций. хотя оба едят "с утра до вечера", причем "все самое калорийное". В будущем Мария намерена расстаться со своим трехэтажным особняком, который находится в десяти километрах от Москвы, потому что он требует много сил и больших вложений. Интересно, что детям – 19-летней Анастасии и 15-летнему Ивану – Мария Голубкина дом так просто не отдаст. Она считает, что они должны сами заработать.

Автор: Наталья Аряева17 июня 2017, 17:31
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