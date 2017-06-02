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Гороскоп

Викторию Боню назвали идеальной любовницей

Александр Смерфит и Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya
Сын британского мультимиллионера Александр Смерфит в 2010 году, пребывая в Москве по своим предпринимательским делам, познакомился с известной в России светской львицей Викторией Боней. Между парой начались романтические отношения. Примечательно, что за богатым наследником уже значились романы с такими звездами, как Пэрис Хилтон и Линдси Лохан. Но, по его словам, свой выбор он остановил именно на Виктории, потому что она умная. У пары в 2012 году родилась дочь, а в феврале 2017 года они расстались.
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Что было предначертано в гороскопе этой паре, Dni.Ru рассказал звездный астролог Алексей Фандеев.

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Александр по гороскопу Близнецы. Этот знак действительно ценит общение, интеллект и дружбу в отношениях. Венера в Овне говорит о предпочтении девушек ярких и заметных. И Виктория по гороскопу Стрелец как раз отвечает этим принципам. Но все не так просто: в гороскопе Александра есть несколько моментов проработки его личности. Первый это соединение южного кармического узла с Сатурном, который противостоит его Солнцу. Это говорит, что в этой жизни, чтобы идти своим путем, ему необходимо пойти против воли родительских установок.

Родители Алекса Смерфита не возражали, когда младший сын привел в свой дом на Лазурном берегу русскую красавицу. Но когда речь зашла о женитьбе, Смерфит-старший воспротивился. Поговаривают, он основательно покопался в интернете и нашел много скандальной информации о невесте Алекса. И эта информация ему не очень понравилась. Поэтому родители запретили сыну официальный брак. И даже после рождения дочери этот внутренний семейный конфликт завис. Хотя, Виктория не реагировала и в прессе высказывалась, что уже не хочет свадьбу принципиально. Поэтому если в следующих отношениях Александр будет снова слушать волю отца, то ситуация может пойти по старой схеме.

Во-вторых, программа семьи в его гороскопе соединена с неподвижной звездой Бетельгейзе. В сфере личных отношений, в любви и в браке звезда Бетельгейзе предупреждает о потере любимого человека по собственной вине. В любви, для мужчин, звезда Бетельгейзе говорит о том, что женщины будут причиной его неудач и поражений. Бетельгейзе может дать несколько браков (четыре значимых связи). Бетельгейзе несет в сферу чувств ревность, проблемы и разрыв отношений.

С другой стороны она несет энергии Марса и Меркурия. Поэтому сначала реализуя себя в обществе, приобретя признание и востребованность отдельно от пристального внимания отца, достигнув взлета и славы в обществе, можно сказать, что тогда звезды будут наоборот благоволить его семье и браку. Только достигнув чего-то в жизни можно разорвать напряжение родительских планет.

У Виктории Марс и Юпитер в соединении. Это говорит, что ей всегда будет везти на успешных мужчин, которые социально "подкованы". Но с другой стороны эти планеты находятся в противофазе к Луне с южным кармическим узлом, а это значит, что тема брака (семьи) и богатых мужчин могут быть замкнутым кругом, и она будет идни по жизни в статусе идеальной любовницы. Проработка как раз и включилась у нее этой противофазы в 37 лет, когда пара рассталась.

"Можно сказать, что пара рано встретилась. Александру еще представятся шансы для проявления себя. Именно в 37 лет звезда Фомальгаут включила кармический узел Виктории. Звезда Фомальгаут несет в себе очень благоприятную энергию, всего чего касается. Звезда Фомальгаут символизирует спасение и просветление каким образом бы оно не происходило. Это обновление. Фомальгаут покровительствует всем, кто учится, развивается, познает новое. Звезда Фомальгаут наделяет человека хорошей интуицией, помогает познать тайны Вселенной и продвинуться в духовном развитии. Именно здесь кроется тема "женской логики". Виктория поняла, что необходимо отпустить. Ведь если посмотреть через астрокартографию карту Виктории на  Монако, то для нее это место большого прессинга. А Лос-Анжелес как место реализации и поиска себя, куда она переехала после расставания с Александром", – рассказал астролог.

В одном из интервью Боня поделилась, что она в восторге от Города Ангелов: "У меня такое ощущение, что я всегда жила здесь и никогда отсюда не уезжала". Недавно Виктория рассказала подписчикам о дыхательных практиках, медитации и силе прозрения. Уже долгое время звезда занимается укреплением духа под надзором опытного наставника. "Прорабатывая себя духовно Виктория от потребности в признании и восхищении мужчин постепенно сможет переключиться на потребность истинной любви и создании семьи. Исходя из вышесказанного, можно сказать это тот случай, когда оба партнера остались друзьями и разумно расстались. У каждого начался новый этап. Главное вовремя понять, слышит ли тебя твоя половина, донести свою точку зрения. И последнее: то, что мы называем интуицией женщины, зачастую объясняется просто прозрачностью намерений мужчины. Учитесь ценить и отпускать", – уверен эксперт.

2 июня 2017, 19:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"

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