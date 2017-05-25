Боня отдыхает во Франции с уголовником

Виктория Боня не перестает шокировать общественность. Сперва экс-возлюбленная сына ирландского миллиардера эпатировала публику провокационными нарядами, а теперь проводит время в Каннах в компании бывшего заключенного.

Модель выложила в социальную сеть фото, на котором запечатлена с молодым человеком экзотической внешности. Мужчина по имени Джереми Микс был замешан в перестрелке, после чего его задержали за незаконное хранение оружия. Он провел в тюрьме почти два года. Слава к Джереми пришла внезапно. Полиция Калифорнии опубликовала на своем сайте его фото, снимки тут же просочились в Сеть, а нарушитель закона вмиг проснулся знаменитым. На него обратили внимание не только девушки всего мира, но и ведущие дизайнерские дома.

Вот и Боня не осталась в стороне. Она призналась, что в восторге от внешности Микса: "Джереми в жизни еще красивее, чем на фото! Его история уникальна, из преступника он превратился в настоящую звезду после того, как полицейские Лос-Анджелеса выложили его фото в интернет. Был осужден за мелкую кражу и незаконное хранение оружия. После того как Джереми Микс вышел на свободу, его ждали контракты с ведущими домами мод! Именно таким образом он попал и на сегодняшний показ".

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Май 24 2017 в 3:46 PDT

Бывшая звезда телестройки не успела выдержать паузу после расставания с отцом своей дочери Александром Смерфитом, как слухи о ее романе с рэпером 50 Сent заполонили интернет. Девушка якобы познакомилась с музыкантом в одном из приложений, после чего тот прислал ей роскошный букет из 1500 роз. Судя по всему, не избежать Боне и новых сплетен из-за появления в Каннах с Джереми Миксом.