Собянин обречен на успех
"У мэра Москвы имеются недоброжелатели. Они будут пытаться помешать достижению поставленных целей, но все же эти попытки по большей части будут провальными", – рассказала Dni.Ru экстрасенс, таролог Любовь Акви.
"Стоит отдать должное чертам характера, которые присущи рожденным в год Желтой Земляной Собаки, а именно под этим знаком восточного гороскопа родился Собянин, – говорит Акви. – Здесь подразумевается равновесие между сдержанностью и способностью очень убедительно отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, есть способность подмечать даже умело скрываемые недостатки врагов, что дает видимое преимущество и возможность ставить в тупик любого недоброжелателя".
По словам экстрасенса, Собянин наделен лучшими качествами, которые есть у Близнецов. Сюда можно отнести смелость, способность принимать твердые и сложные решения, а так же брать инициативу на себя.
"Эти качества он с удвоенной силой будет использовать в течение ближайшего времени, что позволит ему достичь высоких позиций в рейтинге самых влиятельных людей страны. Кроме этого в будущем столичный градоначальник еще сможет удивить существенными продвижениями в своей карьере. Собянин трудоголик, а как известно – это огромные затраты энергетики человека, выливающиеся в сильные переутомления, учитывая грядущие темпы работы мэра. Их будет трудно избежать в ближайшем будущем", - заключила экстрасенс.
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