Собянин обречен на успех

Сергей Собянин, согласно восточному гороскопу, рожден под знаком зодиака Близнецы, что изначально предрекло ему успех в сфере управления и политики. Его черты характера и устремленность позволили достичь того уровня, который мы видим на сегодняшний день. Если говорить о будущем в плане работы на своем посту, то здесь определенно видны новые цели политика.

"У мэра Москвы имеются недоброжелатели. Они будут пытаться помешать достижению поставленных целей, но все же эти попытки по большей части будут провальными", – рассказала Dni.Ru экстрасенс, таролог Любовь Акви.

"Стоит отдать должное чертам характера, которые присущи рожденным в год Желтой Земляной Собаки, а именно под этим знаком восточного гороскопа родился Собянин, – говорит Акви. – Здесь подразумевается равновесие между сдержанностью и способностью очень убедительно отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, есть способность подмечать даже умело скрываемые недостатки врагов, что дает видимое преимущество и возможность ставить в тупик любого недоброжелателя".

Публикация от Сергей Собянин (@mossobyanin) Май 9 2017 в 9:57 PDT

По словам экстрасенса, Собянин наделен лучшими качествами, которые есть у Близнецов. Сюда можно отнести смелость, способность принимать твердые и сложные решения, а так же брать инициативу на себя.

"Эти качества он с удвоенной силой будет использовать в течение ближайшего времени, что позволит ему достичь высоких позиций в рейтинге самых влиятельных людей страны. Кроме этого в будущем столичный градоначальник еще сможет удивить существенными продвижениями в своей карьере. Собянин трудоголик, а как известно – это огромные затраты энергетики человека, выливающиеся в сильные переутомления, учитывая грядущие темпы работы мэра. Их будет трудно избежать в ближайшем будущем", - заключила экстрасенс.