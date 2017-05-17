Мирошниченко предупредили о проблемах со здоровьем

Ирина Мирошниченко – человек с невероятно сильной и положительной энергетикой. Именно благодаря этому она состоялась как актриса. О том, что ждет ее в будущем, Dni.Ru рассказала экстрасенс Кажетта Ахмеджанова.

"По характеру она целиком положительный человек. Ей чужды зависть и злость, она излучает энергию и позитив. Практически все, кто с ней сталкивается, попадают под ее очарование, хотя порой она может быть очень прямолинейной", – рассказала Dni.Ru Кажетта.

По ее словам, Ирина по жизни не раз сталкивалась с ложью и предательством, но смогла отпустить эти неприятные моменты и сохранить доброту в душе. Секрет красоты и молодости Ирины заключается в том, что она очень позитивно мыслит, живет созиданием и пребывает в гармонии с окружающим миром. Кроме того, она всегда была очень организованным человеком, следила за своим питанием и распорядком дня. "Так что ее здоровье будет всегда оставаться достаточно крепким, однако в следующем году какие-то незначительные проблемы все-таки будут, придется недолго полечиться", – предостерегла гадалка.

Ирина – очень активный и целеустремленный человек и она не может долго находиться в бездействии. "Я вижу, что сейчас она планирует переезд, скорее всего, в большой новый дом. Каких-то перемен в личной жизни я у нее не вижу, но надо сказать, что Ирина в душе очень одинокий человек, но, по большей части, ей комфортно в этом состоянии, она ценит уединение и личное пространство", – добавила Кажетта.