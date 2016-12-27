Ирина Мирошниченко попала в больницу. Популярную актрису срочно госпитализировали после того, как она пожаловалась на боли.

74-летнюю Ирину Мирошниченко увезли в одну из частных клиник столицы. Как передает Life.ru, Мирошниченко была доставлена в больницу с жалобами на острую боль. После проведенного обследования у нее диагностировали серьезное воспалительное заболевание.

Несмотря на преклонный возраст, Мирошниченко активно работает. Минувшей осенью Ирина рассказала журналистам: "Лето пролетело так быстро, что я ничего не поняла. Практически постоянно была на работе. У меня были съемки, были мастер-классы, был Московский кинофестиваль. На море этим летом совсем не хотелось. А зимой уже когда?"

Говорят, чрезмерное трудолюбие лишь повредило артистке. Так, в 2007 году врачи определили у нее гипертоническую болезнь второй степени. У актрисы очень сильно заболела голова. Когда терпеть больше не было сил, Мирошниченко вызвала "скорую".

Бригада медиков немедленно выехала на 1-ю Тверскую-Ямскую улицу, где живет артистка. Врачам пришлось сделать сразу несколько уколов. Выяснилось, что у Ирины Петровны подскочило давление.

В последнее время такие приступы у Мирошниченко случались все чаще, поэтому актрисе предложили отправиться в больницу. Обследование выявило у Ирины Петровны гипертоническую болезнь второй степени.

"Поднялось давление, – рассказывала сама Ирина Мирошниченко. – Вызвала "Скорую", врачи сделали мне укол, но что-то им все равно не понравилось в моем самочувствии, поэтому привезли меня в больницу. Но это пустяки, я полна планов и вообще сегодня вечером собираюсь вернуться домой".

