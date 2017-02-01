Внук спасет семью Гузеевой

Телеведущая Лариса Гузеева, при всем ее обаянии и харизме, отличается чрезвычайно сложным характером. Ее несговорчивость, самоуверенность и высокомерие мешают ей не только в карьере, но и в личной жизни, так как в быту актриса просто невыносима. В чем это проявляется, Dni.Ru рассказала ясновидящая Галина Янко.

"В ее жизни и было много отношений до того, как она встретила своего нынешнего мужа. Это большая удача в жизни Ларисы, так как ее муж – один из немногих, кто способен жить с ней в мире и согласии", – утверждает Янко.

"Лариса была очень успешна в карьере с самого начала своего творческого пути. Все, с кем ей приходилось работать, всегда отмечали ее необычайное обаяние. Кроме того, Лариса всегда была очень целеустремленна и трудолюбива, она по-настоящему живет актерским мастерством. Однако, в течение ближайших нескольких лет я не вижу у Ларисы каких-то больших ролей в кино или театре. В ее карьере еще будет развитие, а российский зритель всегда будет помнить ее имя, но не в качестве актрисы. Будет много телевизионных проектов, в которых Лариса себя проявит как ведущая и спикер", – сказала она.

Что касается личной жизни, то ясновидящая уверена – Лариса сейчас по-настоящему счастлива в браке. "Это по-настоящему гармоничная пара и их союз продлится еще очень долго. Однако, и в этой семье будут конфликты, которые они, впрочем, успешно преодолеют, но не сразу. После того, как дочь Ларисы достигнет совершеннолетия, в их паре наступит кризис, который продлится около года. Супруги будут нередко скандалить и потеряют друг к другу интерес. Вернет единение в их пару рождение внука, совместные заботы о нем вновь сблизят Ларису с мужем", – добавила Янко.