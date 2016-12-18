Дочь Гузеевой отдыхает с бывшим мужем мамы

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Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram теплую семейную фотографию, на которой 16-летняя Ольга обнимает экс-супруга актрисы. "Тбилиси. Лелька с отчимом. У неё тоже каникулы", – подписала снимок ведущая.
Поклонников умилил снимок Ольги и Кахи. "Как замечательно! Вы большие молодцы!", "Какая красивая девочка! Счастье ей!", "Классная фотка! Много души и тепла!♡♥♡", "Какое здОровское фото! Столько тепла и искренности в нем.. @lara_guzya , Ваша семья-пример совершенства в отношениях", – писали они в комментариях. Однако нашлись и те, кто заинтересовался, "куда же смотрит родной отец девочки", Игорь Бухаров.
Ольга – единственная дочь Гузеевой и ее мужа Игоря Бухарова. От Кахи Толордава у актрисы 25-летний сын Георгий, который также часто общается с отцом и гостит у него.
Напомним, с грузином Толордава Гузеева познакомилась на съемках фильма "Избранник". Однако их любовь не прошла испытание разницей культур и воспитания. Их брак распался вскоре после рождения сына.
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