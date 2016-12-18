Дочь Гузеевой отдыхает с бывшим мужем мамы

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга проводит каникулы в Тбилиси. Там молодая девушка гостит у своего отчима, бывшего мужа Ларисы, Кахи Толордава.

Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram теплую семейную фотографию, на которой 16-летняя Ольга обнимает экс-супруга актрисы. "Тбилиси. Лелька с отчимом. У неё тоже каникулы", – подписала снимок ведущая.

Фото опубликовано Larisa Guzeeva (@lara_guzya) Дек 17 2016 в 10:58 PST



Поклонников умилил снимок Ольги и Кахи. "Как замечательно! Вы большие молодцы!", "Какая красивая девочка! Счастье ей!", "Классная фотка! Много души и тепла!♡♥♡", "Какое здОровское фото! Столько тепла и искренности в нем.. @lara_guzya , Ваша семья-пример совершенства в отношениях", – писали они в комментариях. Однако нашлись и те, кто заинтересовался, "куда же смотрит родной отец девочки", Игорь Бухаров.

Фото опубликовано Larisa Guzeeva (@lara_guzya) Дек 4 2016 в 7:50 PST



Ольга – единственная дочь Гузеевой и ее мужа Игоря Бухарова. От Кахи Толордава у актрисы 25-летний сын Георгий, который также часто общается с отцом и гостит у него.

Фото опубликовано Larisa Guzeeva (@lara_guzya) Июл 2 2016 в 6:16 PDT



Напомним, с грузином Толордава Гузеева познакомилась на съемках фильма "Избранник". Однако их любовь не прошла испытание разницей культур и воспитания. Их брак распался вскоре после рождения сына.