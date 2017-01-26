На Гузееву напали после исчезновения "Давай поженимся!"

Актриса вынуждена была ответить. Хотя прежде не вступала в полемику с подписчиками своей страницы.

Телеведущая Лариса Гузеева на странице в социальной сети опубликовала эффектный снимок себя в молодости. Но обсуждение ее красоты ушло на второй план. Все комментаторы пишут лишь о переносе времени выхода в эфир программы "Давай поженимся!", которую уже много лет ведет Лариса. Теперь вечером на Первом канале будет идти новое политическое шоу.

"Я решила писать на Первый! Хочется придти с работы и смотреть на вас, а не на это забирание мозгов!", "Лариса, поспособствуйте вернуть передачу на прежнее время, очень прошу. Мы ж на работе до 6 вечера, единственная позитивная передача вечером на первом, небольшая релаксация после рабочего дня была", "Почему нет в эфире передачи с Вами? Как надоела эта политика! И днем, и ночью про нее, не знаешь, куда деться! После работы смотреть нечего", "Программе приходит логический конец, сначала перенесли на 17.00, следующий шаг просмотр для бабушек и все... Постепенно уходим из эфира, спасибо Эрнсту за этот шаг, а Ларисе желаю более подходящее место на канале, чем эту позорную программу, не по статусу вам, Лариса, вести такое" – напали на Гузееву зрители.

Фото опубликовано Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Янв 23 2017 в 9:51 PST

"У меня нет власти на канале", – лаконично ответила возмущенным поклонникам Гузеева. А накануне их через Dni.Ru успокаивала сваха из "Давай поженимся!". "Я не знаю мотивов руководства "Первого канала", не могу комментировать его решения, но надеюсь, что уход от привычного всем времени выхода программы – явление временное", – заявила Роза Сябитова.