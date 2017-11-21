Жена родит Малахову второго ребенка

Андрею Малахову и его супруге Наталье Шкулевой, которые на днях стали родителями, напророчили второго ребенка. У супругов такие гармоничные отношения, что они проживут вместе до конца дней.

"Долгожданный ребенок Андрею Малахову и Наталье Шкулевой достался непросто. Но в итоге все сложилось так, как они хотели. Малыш растет и развивается. Карты показывают его абсолютно здоровым. Но я вижу, что родится еще один ребенок, правда это произойдет не "по горячим следам", как говорится", - поделилась с Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Что касается судьбы новорожденного, то медиум уверена, что его жизнь обещает быть интересной и яркой. "К радости или нет, сын Малахова не будет иметь к шоу-бизнесу никакого отношения. Растет уверенный в себе, сильный человек бизнеса – полиглот, интеллектуал. Творческие задатки у него определенно будут, но они не захватят наследника телеведущего до такой степени, чтобы окунутся в эту сферу деятельности с головой", – сказала она.

Публикация от @malakhov007 Апр 7 2017 в 12:53 PDT

Карты характеризуют пару Малахова и Шкулевой родителями с большой буквы. Они взрослые, самодостаточные люди, шли к созданию семьи осознанно, поэтому в ребенка будут вкладывать по максимуму. По словам гадалки, этот звездный брак очень прочный. Возможно, Андрей и Наталья проживут вместе до конца своих дней, а все потому, что смотрят в одном направлении, уважают друг друга и строят совместные планы.