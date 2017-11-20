Киркоров дал свое имя ребенку Малахова

Андрей Малахов посвятил своему первенцу программу на канале "Россия 1". В прямом эфире путем голосования зрители выбирали имя для малыша. В студии передачи также появились звезды шоу-бизнеса.

Поздравил Малахова с рождением сына и Филипп Киркоров. Певец записал для телеведущего трогательное видеопослание.

"Андрей, поздравляю тебя с рождением сына. Долгожданного наследника твоего. Я знаю, что сегодня тебе все будут предлагать имена. Я воздержусь от каких-то своих рекомендаций, зная тебя, ты уже давно все придумал. Давай выслушаем все предложения, а назовешь ты ребенка Филиппом", – пошутил артист.

Однако среди выставленных на голосование вариантов имени Филипп не было. Малахов предложил зрителям выбрать между Николаем (так звали отца телеведущего) и Александром.

Свои варианты предложила и жена телеведущего Наталья Шкулева. Ее появление в эфире стало настоящим сюрпризом для Андрея. Новоиспеченная мама записала видеообращение.

"Сейчас открыто голосование, и вы обсуждаете, как мы назовем нашего малыша. У нас также есть варианты Дмитрий, Александр. Андрей, ты знаешь мои предпочтения и как я бы хотела его назвать. Но давайте я оставлю это маленькой загадкой. Андрей, спасибо тебе. Ты знаешь, мы долго этого хотели. Я тебя очень люблю", – сказала супруга телеведущего.

По словам Натальи, они с малышом чувствуют себя хорошо. "Мы уже дома, осваиваем нашу детскую комнату, малыш родился здоровым, крепким. Это уже чувствуется. Он крепко держит меня за руку", – отметила Шкулева.

В финале программы Андрей Малахов объявил, что результаты голосования телезрителей станут известны в ближайшие дни. Отметим, что, по промежуточным данным, лидирует имя Александр.

Как писали Dni.Ru, шоумен стал отцом за полчаса до полуночи 16 ноября. Наследника Андрею Малахову родила его супруга Наталья Шкулева. Малыш появился на свет весом 4,2 килограмма и ростом 54 сантиметра. Изначально родители говорили, что выберут имя сыну после того, когда станет более-менее понятно, какой у малыша характер.

