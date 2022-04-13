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Андрей Николаевич Малахов

журналист, телеведущий, шоумен
Андрей Николаевич Малахов
  • Дата рождения: 11 января 1972
  • Место рождения: Апатиты, Мурманская область
  • Знак зодиака: Козерог
  • Рост: 183
  • Вес: 90
  • Жена/Муж: Наталья Шкулева

Андрей Малахов окончил школу с серебряной медалью, получил музыкальное образование по классу скрипки. Окончил с красным дипломом факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Полтора года стажировался в Мичиганском университете в США. Еще во время учебы прошел практику в отделе культуры газеты "Московские новости". Был автором и ведущим программы "Стиль" на радио Maximum.

Окончив юридический факультет Российского государственного гуманитарного университета, Малахов стал преподавать там основы журналистики. В 2001-2004 годах вел ток-шоу "Большая стирка". С 2005-го является ведущим передачи "Пусть говорят".

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"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения

"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения
Трагическая новость пришла из мира отечественных медиа, заставив миллионы людей вспомнить о человеке, который долгие годы был для них по-настоящему родным. Сегодня стало известно об уходе из жизни Светланы Жильцовой — женщины, которую без преувеличения называли символом целого поколения.

Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу

Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу
Андрей Малахов сделал неожиданное заявление о Филиппе Киркорове. По словам ведущего, певец решил временно воздержаться от своей страсти к коллекционированию арт-объектов. Малахов поведал, что король отечественной поп-сцены объявил о своем намерении на ближайшие полгода приостановить активные покупки, чтобы переосмыслить свои достижения и задуматься о будущем.

Малахов публично сделал резонансное заявление о тщательно скрываемом сыне

Малахов публично сделал резонансное заявление о тщательно скрываемом сыне
Андрей Малахов поделился своими мыслями о том, почему он и его супруга Наталья Шкулева предпочитают держать в тайне от публики своего сына Александра. В новом выпуске шоу "ALEKÓ IN MY BAG" шоумен откровенно рассказал о своих переживаниях и решениях, касающихся воспитания ребенка.

Малахов вскрыл шокирующую историю с сыном Кадышевой: взял полтора миллиона и исчез

Малахов вскрыл шокирующую историю с сыном Кадышевой: взял полтора миллиона и исчез
В новом выпуске шоу "Малахов" на канале Россия 1 всплыла шокирующая история, связанная с сыном известной певицы Надежды Кадышевой. Водитель, который работал на него течение двух лет, рассказал о том, как сын артистки взял у него в долг полтора миллиона рублей и исчез без следа.

Скрытный Малахов отважился показать самое важное

Скрытный Малахов отважился показать самое важное
Андрей Малахов ведет закрытый от журналистов образ жизни. Телеведущий Андрей Малахов, известный своей скрытностью в отношении личной жизни, редко делится подробностями о своей семье, особенно о сыне.

Стало известно о работе Малахова на другом телеканале

Стало известно о работе Малахова на другом телеканале
Какую должность телеведущий и журналист Андрей Малахов получил на новом телеканале? В 2017 году Андрей Малахов завершил работу на "Первом канале", где вел программы "Пусть говорят" и "Сегодня вечером".

Жесткие условия и строгие требования: вскрылись нелицеприятные данные о Малахове

Жесткие условия и строгие требования: вскрылись нелицеприятные данные о Малахове
На российском телевидении массовка играет важную роль в создании атмосферы и поддержании интереса к различным ток-шоу и развлекательным программам. Однако, как показывает практика, такая работа не всегда приносит значительный доход. Участники ток-шоу "Малахов" получают всего 500 рублей за четыре часа съемок.

Андрей Малахов принципиально отказался от московской прописки

Андрей Малахов принципиально отказался от московской прописки
Мы все знаем Андрея Малахова как талантливого телеведущего, шоумена и писателя, живущего в самом центре Москвы близ Храма Христа Спасителя. Но прописан он совсем в другом месте – за 1330 километров от столицы. И этого было его принципиальное решение. Андрей Малахов родился в Апатитах Мурманской области.

Малахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк

Малахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк
После ухода актрисы сериала "Моя прекрасная няня" начался медийный переполох, бросивший тень на репутацию известного журналиста. В ночь с 29 на 30 мая нас покинула "прекрасная няня", талантливая актриса, жена и мама Анастасия Заворотнюк! Как только прояснились обстоятельства ухода, памятную передачу на "России-1" устроил Андрей Малахов, экстренно собрав в студии гостей: Дарью Фекленко, Ольгу Орлову, Сергея Майорова, Валерия Артюхова, Юлию Солдину.

Скоропостижная смерть разбила нажившего проблемы Малахова

Скоропостижная смерть разбила нажившего проблемы Малахова
Трагический художника Валерия Чтака поверг многих в шок. Исключением не стал и телеведущий Андрей Малахов. В своем телеграм-канале разбитый горем Малахов выразил глубокие сожаления по поводу ухода талантливого концептуального художника.

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