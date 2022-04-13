Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Андрей Малахов окончил школу с серебряной медалью, получил музыкальное образование по классу скрипки. Окончил с красным дипломом факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Полтора года стажировался в Мичиганском университете в США. Еще во время учебы прошел практику в отделе культуры газеты "Московские новости". Был автором и ведущим программы "Стиль" на радио Maximum.

Окончив юридический факультет Российского государственного гуманитарного университета, Малахов стал преподавать там основы журналистики. В 2001-2004 годах вел ток-шоу "Большая стирка". С 2005-го является ведущим передачи "Пусть говорят".