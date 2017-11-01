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Гороскоп

Мужу Берковой родит детей другая женщина

Елена Беркова и Андрей Стоянов. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Известная предсказательница Марианна Абравитова раскрыла судьбу Елены Берковой и ее мужа Андрея Стоянова. Возможно, союз пары будет недолгим.
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"Для Берковой это просто очередной брак. В ее жизни один союз будет сменятся другим. До конца жизни Елена будет выходить замуж, невзирая на возраст. Ее нынешний муж Андрей Стоянов тоже в последствии ударится в бесконечные свадьбы. Можно сказать, она научит его плохому, причем во всех смыслах", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова

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Сказать, что эту пару ждет счастливая семейная жизнь, гадалка не смогла. "Проживут они года три с небольшим, а последний год супружества и вовсе будут постоянные измены и ссоры. Елена и Андрей сошлись, потому что обоим требовалась некая "перчинка" в браке. Им не нужна семья в ее классическом понимании, – уверена она. – Будни Елены Берковой – это яркое времяпрепровождение, эпатаж. Как, где и в какой позе. И если для нее это уже образ жизни, то Андрею очень непросто, и очень скоро подобная показуха ему надоест".

Что касается карьеры Елены, то стабильности нет. Пока у Берковой есть молодость и красота, она эксплуатирует сексуальную тематику, но это ненадолго, уверена Абравитова. Годы уходят, а ничего другого делать Беркова не умеет. "Придется ей осваивать что-то другое. Дорожку можно оставить, но изменить направление, например, стать преподавателем. Смотрите, ведь многие годы она выдерживает конкуренцию и занимает эту секс-нишу. Она в ней первая", - советует ясновидящая.

Что касается деторождения, то таролог не увидела прибавления в этом семействе. "У них нет интереса к этой теме, особенно безразлична к вопросу продолжения рода Елена. Вряд ли в этом союзе родятся дети. У Стоянова они будут, но в другом браке", – предсказала Абравитова. 

1 ноября 2017, 20:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семейный разврат Берковой и Стоянова

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