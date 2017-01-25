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Елена Сергеевна Беркова

певица, актриса
Елена Сергеевна Беркова
  • Дата рождения: 11 марта 1985
  • Место рождения: Мурманск
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Рост: 158
  • Вес: 60
  • Размер груди: 3
  • Жена/Муж: Андрей Стоянов
  • Дети: сын Евгений

Елена родилась 11 марта 1985 года в Мурманске. В раннем детстве с семьей переехала в Николаев (Украинская ССР). В 2004 году поселилась у сестры в Санкт-Петербурге.

В начале своей карьеры фигуристая красотка снималась в порно. Наибольшую известность на российском рынке получил фильм "Дом-2", или Как заняться любовью с Еленой Берковой". 56 дней она была участницей реалити-шоу "Дом-2" (пришла 12 мая 2004 года, ушла 7 июля).

Последней работой актрисы в порно считается фильм российского режиссера Боба Джека "Амазонки предпочитают викингов" (снят в 2006 году, поступил в продажу в 2008-м). В октябре 2007-го Елена стала ведущей программы "Бесспорно" на телеканале МУЗ-ТВ, которую сняли с эфира в 2008 году.

14 июня 2011 года Беркову приговорили к трем годам лишения свободы условно по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса ("Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ").

В 2012 году Беркова сыграла Аллу Пугачеву в немецком фильме. Принимала участие в съемках различного рода музыкальных видеоклипов (чаще всего эротических) для групп "Мин Нет", BeZ B, Big Black Boots, Delta pro. В клипе "Прости" (режиссер Евгений Курбатов) поп-исполнителя Андрея Лефлера она снималась в паре с другой популярной интернет-персоной - журналисткой Светланой (Курицыной) из Иванова.

В 2017 году выпустила свой новый клип на песню "Стала другой" и вышла замуж за известного актера сериалов Андрея Стоянова. Супруг выразил желание усыновить ее наследника от предыдущих отношений Женю.

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