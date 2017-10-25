Беркова и Стоянов снялись в порно

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова взялась за старое. Актриса обнародовала порно, в котором снялась вместе со своим супругом, актером Андреем Стояновым.

В последний раз Елена Беркова снялась в порно в далеком 2006 году. Актриса приняла участие в съемках фильма российского порнорежиссера Боба Джека "Амазонки предпочитают викингов", который поступил в продажу в 2008 году. С тех пор в СМИ регулярно муссировались слухи о возвращении Берковой в индустрию, однако они не нашли своего подтверждения.

И вот наконец разговоры и тайные мечты прыщавых (и не очень) подростков воплотились в жизнь. На своей официальной страничке в социальной сети "ВКонтакте" Елена Беркова опубликовала порно-ролик, в котором предалась безумной страсти. На протяжении 22 с лишним минут знойную брюнетку увлеченно, и местами неистово, любит в разных позах вовсе не накачанный загорелый самец, а законный супруг, актер Андрей Стоянов.

Напомним, 32-летняя Елена Беркова и ее 43-летний избранник Андрей Стоянов расписались в Гагаринском загсе Москвы 2 июня. О своей регистрации актеры, много раз охотно целовавшиеся на публике раньше, почему-то не сообщили даже знакомым.

В конце августа Елена Беркова и Андрей Стоянов закатили праздник в Италии, у живописного озера Неми. Звезда порно предстала перед гостями в белом платье с глубоким вырезом итальянского бренда, а ее новоиспеченный супруг решил отказаться от традиционного смокинга и выбрал белый льняной костюм. К алтарю Елену Беркову подвел ее отец



Толчком к подаче заявления послужили судебные разбирательства с ее бывшим мужем, стриптизером Иваном Бельковым из-за их общего ребенка. В конце февраля суд лишил отца родительских прав, и теперь мальчика планирует усыновить Андрей. Отметим, что для Берковой этот брак четвертый, а для Стоянова – первый.

