Сати Казанову обогатит брак с итальянцем

Многие СМИ опубликовали информацию о том, что певица Сати Казанова тайно вышла замуж за итальянца Стефано Тиоццо. Сама она призналась, что при столь загруженном графике на свадьбу у нее просто нет времени.

О том, что же происходит в личной жизни Сати Казановой, специально для Dni.Ru рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. "То что было бракосочетание, я не вижу, но карты показывают что это произойдет. Это пара очень привязана друг к другу, между ними взаимная симпатия и любовь", – подчеркнула эксперт.

"И действительно, карты показывают, что Сати стоит на пороге брака и купается в любви. Ее избранником станет итальянский фотограф Стефано Тиоццо и между ними действительно все серьезно. Эта пара приносит счастье друг другу. У них много совместных планов и начинаний. Они изначально сошлись на духовном уровне. Им по-настоящему интересно друг с другом, их отношения основаны не на страсти или расчете, а на настоящей дружбе, то есть они, как говорится, "смотрят в одну сторону", – рассказала таролог.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Сен 8 2017 в 4:00 PDT

Ясновидящая отметила, что совместная жизнь пойдет на пользу обоим влюбленным. "Свадьба обязательно состоится, и совместная жизнь будет долгой и насыщенной. Их отношения на всем их протяжении будут обогащать их обоих. Жить они будут на две страны и постоянно объединять свои творческие силы для создания совместных проектов, которые будут очень успешными, и принесут желаемый результат", – уверена она.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Сен 6 2017 в 10:29 PDT

"Так же, я вижу, что им обоим интересна тема эзотерики, непознанное, а так же разные энергетические и духовные практики. Вместе они соберутся посетить Места Силы", – отметила Марианна Абравитова. "Деньги в их семье будут, но не постоянно, волнами. Для Сати это не единственный брак, она еще выйдет замуж. Хотя этот брак будет ярким и действительно честным и настоящим", – считает эксперт.

Публикация от Stefano Tiozzo (@stefanotiozzo) Сен 18 2017 в 12:52 PDT

"Журналисты и поклонники, которые всегда склонны домысливать громкие новости из жизни своих кумиров, высказали предположение, что Сати скрывает свою беременность. Я бы хотела внести ясность: на данный момент Сати не беременна, это все не более, чем слухи. Сати и Стефано хотят детей, но не хотят форсировать события, в ближайшее время они будут жить для себя. Но в долгосрочной перспективе эта пару обязательно ждут дети, причем разнополые", – опровергла Марианна Абравитова слухи.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Май 13 2017 в 10:09 PDT

"Сати нужно сейчас беречь здоровье и следить внимательно за тем, что происходит. Не стоит так ограничивать свой рацион питания, организму явно будет этого не хватать. Нужно избегать фанатичности в вопросах диеты, рекомендую все-таки максимально изменить подход к питанию и не сокращать рацион", – заключила таролог.