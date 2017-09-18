Мать Сати Казановой плачет из-за сплетен
Девушка приехала искать счастья в Москву, когда ей было 17,5 лет. Переезд в столицу, по ее словам, проходил непросто. "Была определенная драма, слезы, переживания. Парадоксально то, что папа был инициатором", – делится Сати. Именно отец в свое время отдал девочку в детскую школу искусств, а потом настоял, чтобы отправить в музыкальное училище. "Тяжеловато, со скрипом, но поступила в Гнесинку. А к концу второго года моего пребывания в Москве случилась "Фабрика звезд", – говорит певица.
По признанию Казановой, из-за ее отъезда в столицу ее отца "пытались пилить его старшие сестры". "Он тогда сказал: "Дочь моя, что хочу то и делаю. И я ей доверяю и верю, что она оправдает это доверие", – рассказывает артистка. Из-за сплетен о дочери страдает мать Сати, воспринимая все близко к сердцу. "Ходили разные разговоры, кривотолки. Они и сейчас ходят. Мама каждый раз плачет, переживает", - признается звезда.
Переживают родители и из-за того, что дочь пока не осчастливила их внуками. "Мама у меня акушер-гинеколог по образованию, и у нее есть ужасное выражение: "Ты уже не старородящая, ты древнеродящая будешь". Я говорю: "Мама, есть древнейшеродящие, которые сделали это в сорок лет". Но она это говорит в шуточной форме. А так не давит. Я надеюсь, что в ближайшем будущем я их порадую и успокою", – заверила Казанова.
Девушка вспоминает, что когда ушла из группы "Фабрика", остальные участницы коллектива недоумевали: чего ей неймется? – "Им было больно. К тому времени мы были настоящими подругами, почти сестрами", – говорит певица. Однако, по словам Сати, в группе ее больше всего не устраивало то, что она настолько несвободна, что не может сказать "нет", "я не хочу петь такую песню". "К седьмому году я уже была взведена, ну и амбиции мои, конечно", – делится знаменитость.
По ее признанию, она очень вспыльчивый человек. Самое трудное время для Сати – полнолуние. Певица уверяет, что в это время она сама не своя. "Но теперь слежу за календарем, и за несколько дней до полнолуния начинаю заниматься практиками, дыханием. Это очень помогает", – цитирует звезда сайт "Комсомольская правда".
После потери ребенка бывшая девушка Прохора Шаляпина пошла вразнос
Пользователи Сети кипят от возмущения
Оперная певица отреагировала на выпад светской львицы через полгода
Актер перестал реагировать на окружающих