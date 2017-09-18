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Шоу-бизнес

Мать Сати Казановой плачет из-за сплетен

Сати Казанова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Выпускница "Фабрики звезд", певица Сати Казанова рассказала о том, как покоряла столицу. Также она поведала о том, что доводит до слез ее маму.
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Девушка приехала искать счастья в Москву, когда ей было 17,5 лет. Переезд в столицу, по ее словам, проходил непросто. "Была определенная драма, слезы, переживания. Парадоксально то, что папа был инициатором", – делится Сати. Именно отец в свое время отдал девочку в детскую школу искусств, а потом настоял, чтобы отправить в музыкальное училище. "Тяжеловато, со скрипом, но поступила в Гнесинку. А к концу второго года моего пребывания в Москве случилась "Фабрика звезд", – говорит певица.

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 Сати (Сатаней) Сетгалиевна Казанова

Сати (Сатаней) Сетгалиевна Казанова певица

По признанию Казановой, из-за ее отъезда в столицу ее отца "пытались пилить его старшие сестры". "Он тогда сказал: "Дочь моя, что хочу то и делаю. И я ей доверяю и верю, что она оправдает это доверие", – рассказывает артистка. Из-за сплетен о дочери страдает мать Сати, воспринимая все близко к сердцу. "Ходили разные разговоры, кривотолки. Они и сейчас ходят. Мама каждый раз плачет, переживает", - признается звезда.

Переживают родители и из-за того, что дочь пока не осчастливила их внуками. "Мама у меня акушер-гинеколог по образованию, и у нее есть ужасное выражение: "Ты уже не старородящая, ты древнеродящая будешь". Я говорю: "Мама, есть древнейшеродящие, которые сделали это в сорок лет". Но она это говорит в шуточной форме. А так не давит. Я надеюсь, что в ближайшем будущем я их порадую и успокою", – заверила Казанова.

Девушка вспоминает, что когда ушла из группы "Фабрика", остальные участницы коллектива недоумевали: чего ей неймется? – "Им было больно. К тому времени мы были настоящими подругами, почти сестрами", – говорит певица. Однако, по словам Сати, в группе ее больше всего не устраивало то, что она настолько несвободна, что не может сказать "нет", "я не хочу петь такую песню". "К седьмому году я уже была взведена, ну и амбиции мои, конечно", – делится знаменитость.

По ее признанию, она очень вспыльчивый человек. Самое трудное время для Сати – полнолуние. Певица уверяет, что в это время она сама не своя. "Но теперь слежу за календарем, и за несколько дней до полнолуния начинаю заниматься практиками, дыханием. Это очень помогает", – цитирует звезда сайт "Комсомольская правда".

Автор: Людмила Фоканова18 сентября 2017, 21:54
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