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Арина Шарапова начинает жизнь заново

Арина Шарапова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
У 56-летней телеведущей Арины Шараповой идет обновление не только внешности, но и жизни вообще. Об этом Dni.Ru рассказала таролог и экстрасенс Марианна Абравитова.
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"Она вступила на новый жизненный путь и слово новинка будет сопровождать ее везде. Это касается не только личной жизни – вплоть до нового брака, а так же работы на новых площадках", – заявила Марианна Абравитова.

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Арина Аяновна Шарапова телеведущая, журналист

Таролог отметила, что телеведущую ждут новые, ее личные проекты. "Человек как бы начинает жизнь с чистого листа. Она сможет посетить новые страны и получить очень много новых эмоций, встретить новых друзей из совершенно другой плоскости. Люди совершенно другого круга. Таких друзей вообще у нее не было никогда", – отметила ясновидящая.

Карты показывают, что Шарапову ждет глобально все новое. "Такие карты обычно выпадают у молодых людей, например которые только заканчивают Высшие учебные заведения и получают путевку в жизнь. Нереально интересный расклад. Всплеск  Мотивации к жизни, энергетики, красоты. Если человек хочет меняться, к нему все изменения иду на встречу. В Душе Весна. Несущие на этой волне события, вообще покажутся нереальными для нее. Ели человек не прыгнул с парашюта, так он сделает это, если чего то боялся в жизни, есть какие то фобии, так обязательно надо попробовать с ними попрощаться", – рассказала таролог.

Однако есть и некоторые сложности. "Если у  человека идет нереальный всплеск активности и побед – то за ним будет спад.  Есть совет  опять на этот счет. Если такое произойдет – то не надо идти за эмоциями, нужно их предугадать, и опередить ход событий. Наши эмоции не могут нас поглащать. Нужно ей научиться ими управлять. Эмоции могут погубить все ее взлеты, поэтому перед началом трудностей взвесить все необходимо и решать проблемы по мере их нарастания, а не опускать руки", – предупредила Абравитова.

3 октября 2017, 22:02

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