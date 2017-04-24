Ведущая Арина Шарапова похудела на 11 кг

Ведущая Арина Шарапова похудела на 11 килограммов. Лицо "Первого канала" продемонстрировала изменившуюся фигуру.

Телеведущая Арина Шарапова удостоилась похвалы от своей коллеги, звезды передач "Жить здорово!" и "Здоровье" Елены Малышевой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram ведущая опубликовала видео, на котором запечатлена Арина. По всей видимости, Шарапова стала гостьей одной из передач Малышевой.

"Моя любимая подруга Арина Шарапова похудела! На 11 килограммов! Ей было трудно! Но она справилась! Аришка, я тобой горжусь!" – написала Елена. Далее телеведущая раскрыла интересную деталь, напрямую относящуюся к Шараповой. "А еще Шарапова митохондриальная Ева. У нее ДНК одной из первых женщин живущих на земле. У этой женщины все потомки были девочками. Одна из них – Арина Шарапова. Умница и красавица", – рассыпалась в комплиментах Малышева.

Пока одни подписчики пытались понять, что значит слово "митохондриальная", другие фанаты пришли в восторг от сияющей от счастья на видео Шараповой. "Обе замечательные ,позитивные и умницы", "Очень клевые ! Арина красавица , обожаю вас", "Какие красотки👌👍💐🌷🍀🌹🌸🍓🌈🌞", – выразили свое мнение пользователи соцети.

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) Апр 24 2017 в 5:25 PDT

Ранее Шарапова опубликовала в своем Instagram фотографию, сделанную во время эфира программы "Доброе утро". На снимке ведущая, которой не раз доставалось от злопыхателей за заспанный вид, выглядит отдохнувшей и помолодевшей. Подписчики Шараповой пришли в восторг от преображения своей любимицы. Они осыпали звезду "Доброго утра" комплиментами и признались, что считают ее эталоном женственности и красоты.

Напомним, Арину Шарапову неоднократно ругали за "мешки" под глазами и сонный вид. Злопыхатели твердили, что ведущая слишком стара для утренней программы и, что ей пора занятая чем-то другим. Теперь все недовольные могут замолчать и просто насладиться преображением звезды "Доброго утра".