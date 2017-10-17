Жена Марьянова выйдет замуж после его похорон

В минувшее воскресенье при пока невыясненных обстоятельствах скоропостижно скончался известный актер Дмитрий Марьянов. Почему могла произойти трагедия, разбирались Dni.Ru.

История с одной стороны темная и мутная, а с другой – кажется абсолютно логичной. "С физиологической точки зрения организм Марьянова был абсолютно изношен, будто он намного старше, чем есть на самом деле. В эту конечную точку актера привел неправильный образ жизни. Но по судьбе ему и так предначертан не слишком длинный кармический путь. Карты показывают, что Дмитрию было отпущено всего 50 лет. И даже если бы помощь была оказана оперативно, актер все равно не прожил бы долго. К скорой помощи конечно есть претензии, но тут сыграли роль именно технические накладки. За такой короткий срок Дмитрия невозможно было спасти", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.



По ее словам, в последние месяцы жизни карты показывают Марьянова человеком, который не может найти себе место. "Он явно был чем-то обеспокоен. Не было ни внутренней гармонии, ни упорядоченности в действиях. К сожалению, я вижу, что он пьющий человек, и с алкоголем уже давно на ты", – сказала она.

"Его эмоциональное состояние пошатнулась. По отношению к себе и окружающим он вел себя как ребенок – безответственно и с легкостью. Но также видно, что за 47 лет своей жизни он полностью насладился всеми ее красками. И в личном плане, и творческом он был перенасыщен эмоциями и впечатлениями. Такое счастье не всем дано испытать", – показали карты Таро.

Медиум уверена, что в любви и личном плане Марьянов был довольно сложным человеком. "Отношения он воспринимал с легкостью, и как только начинались проблемы и обязанности, актер просто убегал от этих ситуаций. Что касается его отношений с женой Ксенией Бик, то карты говорят, что между ними действительно была очень глубокая и драматичная эмоциональная связь. Постоянно были размолвки, а потом примирения и снова ссоры", – считает Абравитова.

Светлая тебе память Дима! Царствия Небесного добрая, преданная душа! Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) Окт 16 2017 в 6:05 PDT

Карты показали Ксению достаточно непростой дамой. Похоже, что она натура ищущая, интересующаяся потусторонним миром, религиями, внутренней философией, явно увлекается эзотерикой. "Но она точно не практик, и уж точно не ведьма или ведунья. Навредить она никому не могла", – говорит ясновидящая.

После смерти мужа Ксению Бик ждут любовные отношения и новая семья, любовь и брак, настоящие страсти. Но это вряд ли произойдет меньше, чем через два года. А пока ее ждет период глубоких эмоциональных переживаний.