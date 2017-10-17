Кошмарные подробности пребывания Марьянова в наркоклинике
Пациент рассказал о том, что в реабилитационном центре в числе сотрудников не было медиков. Однако это обстоятельство никого не смущало и Дмитрия Марьянова "пичкали" лекарствами. В частности, речь идет о галоперидоле, феназепаме и еще одном препарате.
При этом вначале Марьянов создавал впечатление вполне нормального человека. "Диму когда привезли к нам, он был в неплохом состоянии. Был совершенно адекватным. Димон был активным", – цитирует пациента клиники РЕН ТВ. Однако, по словам мужчины, у Марьянова однажды случился припадок: он упал на пол, посинел. "Вызвали врача, ему поставили капельницу, кто-то ему дал какую-то таблетку", – рассказал мужчина, который предпочел не называть своего имени.
После этого, в три часа ночи, как поведал пациент, Марьянов "поймал "белку". "Начал ходить по отделению. Я слышал разговор в комнате, в итоге он успокоился. С утра, когда он не мог уснуть, он пошел ходить "всех шатать", – сообщил пациент клиники. В тот же день приехала и руководительница клиники некая Оксана Богданова. По мнению мужчины, она явно нервничала.
Всего в клинике Дмитрий Марьянов пробыл менее недели. Все это время он стремился на работу и рассказывал пациентам о своих репетициях. Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. По информации Telegram-канала Mash, судмедэксперты подтвердили, что популярный актер театра и кино скончался из-за оторвавшегося тромба. Специалисты уточнили: произошла закупорка легочной артерии.
Вскоре появилась информация о том, будто свои последние дни Дмитрий Марьянов провел в наркоклинике. Интересно, что вдова актера Ксения Бик не стала скрывать, что смерть актер встретил далеко не в кругу родных и близких. "Никаких друзей с ним рядом не было. С ним было рядом много людей, но это точно не друзья", – туманно сообщила вдова популярного артиста. Кстати, тот же РЕН ТВ утверждает, что "скорую" для Марьянова вызывали именно из реабилитационного центра.
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