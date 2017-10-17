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Толкалина о последних словах Марьянова

Дмитрий Марьянов и Любовь Толкалина. Фото: Dni.Ru
Знаменитая актриса Любовь Толкалина, игравшая на одной сцене с Дмитрием Марьяновым, рассказала журналистам, что перед смертью актер думал о жене Ксении и успел написать ей последнее сообщение.
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Очередной выпуск программы "Прямой эфир" вновь заставил рыдать всю страну. В студии вспоминали актера Дмитрия Марьянова. Коллега и близкая подруга артиста Любовь Толкалина поведала, какой была его прощальная весточка любимой жене Ксении: "Последнее сообщение, которое он написал: "Мне очень больно".

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"Она хотела забрать его утром из больницы– продолжала актриса, – и вчера себя корила. Говорила, что чувствовала, что надо было поехать за ним. Все эти пять дней, которые он лежал в больнице, она буквально каждый час писала ему сообщения. И если бы вы слышали эти сообщения! Она вчера читала мне их. Это так обидно, потому что такие отношения, они не могут умирать. Это неправда. Это нечестно. Это неправильно. Такие отношения не имеют права умирать. Они очень любили друг друга".

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

Едва сдерживая слезы, артистка поведала, что ночь после смерти Марьянова она провела с женой актера. "Не сомкнули глаз до самого утра, поддерживали друг друга и вспоминали Диму", – сказала Толкалина. У Любови и ушедшего актера должны были состояться гастроли в Томске, но он оказался в больнице.
"То, что с ним произошло, я до сих пор не могу понять, как это могло случиться. И до конца нам, наверное, это никто не скажет у него действительно была проблема с кровью. И прошлым летом у него был тромб, его госпитализировали. Мы тогда очень сильно все испугались. Почувствовал себя плохо он еще на прошлой неделе," – рассказала убитая горем Толкалина. Также, актриса добавила, что жена Марьянова не знает, как трагедия могла случиться, ведь актер "был полностью под контролем".
 
Жизнь Дмитрия Марьянова неожиданно оборвалась 15 октября, актеру было всего 47 лет и он находился на пике карьерных возможностей и творческого потенциала. Марьянов сыграл главную роль в фильме "Выше радуги", а также снялся в таких картинах, как "День радио", "Графиня де Монсоро", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город".
Автор: Ольга Дордус17 октября 2017, 20:56

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