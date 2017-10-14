Прилучный и Муцениеце используют друг друга

Павел Прилучный появился на свет 5 ноября 1987 года в семье тренера по боксу Валерия Дэля и хореографа Любови Прилучной. Широкую известность ему принесло участие в полнометражном фильме "На игре" и сериале "Закрытая школа", а главная роль в многосерийной драме "Мажор" подарила артисту народное признание. Актер не скрывает подробности своей личной жизни от поклонниц. Все знают, что у него красавица жена и двое детей, о которых он с удовольствием рассказывает.

Неужели главный "мажор" страны – примерный семьянин. Так ли это, Dni.Ru рассказал звездный астролог Алексей Фандеев.

"Если посмотреть на карты Павла Прилучного и его жены Агаты Муцениеце, на первый взгляд может показаться, что у это пары мало общего. Но, если разобрать их с позиции планеты Венера, которая в астрологии отвечает как раз за любовь, станет все понятно", – интригует эксперт.

У Павла Венера находится в знаке Зодиака Стрелец. Это огненная позиция завоевателя сердец. Такой человек стремится к высоким идеалам и накалам страстей. У Агаты Венера стоит в знаке Рыб. Это водная и очень романтичная позиция планеты. Желание полностью раствориться в партнере пока "смерть не разлучит нас". Кажется, ничего общего. Ведь всем известно, что Огонь тушит Воду. Но этими планетами управляют Юпитер и Нептун.

Юпитер – главный управитель Стрельца, а Нептун – второй. Нептун управляет Рыбами, а Юпитер – второй управитель Рыб. И "формула" их любви зашифрована именно во взаимодействии этих планет.

Юпитер – планета социальной реализации, успеха и признания, а Нептун – развития души, творчества и духовности. Планета Нептун находится в знаке Козерога у обоих. Сатурн – управитель Козерога, находится в соединении с планетой Уран, которая отвечает за ситуации "вне логики", за "приговор небес".

Так как под Сатурном всегда идут у людей отцовские проработки, то здесь Соединение Сатурна с Ураном и Нептуном у наших героев говорит о ранней потере отца. Нептун выступает как крик души, как метка, по которой они могут найти друг друга.

#followPablo Публикация от Agata M (@agataagata) Окт 7 2017 в 6:27 PDT

И Павел, и его жена в раннем детстве потеряли своих отцов. Им пришлось рано повзрослеть и, тем самым, сильно измениться. И данный опыт заложен в подсознательную позицию их пары. Это как люди с одинаковыми душевными ранами, которые понимают, как именно излечить друг друга. И такие вещи не объяснишь словами.

Юпитер у Павла в Овне. А это проявление себя в обществе через яркое мужское поведение и позиция "все или ничего", что видно по его ролям в кино и телесериалах. У Агаты Юпитер в соединении с Марсом, что говорит о ее реализации в этой жизни через своего мужчину. Марс находится в знаке Телец, которым управляет ее Венера. И здесь все ключи сошлись в одно - ее реализация идет через любимого мужчину. Поэтому секрет этой пары кроется не только в трудном детстве, но и в том, что они смогли из своих ран сделать себе трамплин в будущее и смотрят в него вместе в одном направлении.