Полезный завтрак: почему следует налегать на белки

Первый прием пищи должен быть полноценным. Это поможет организму полноценно начать работу.

Если завтрак подобран правильно, то человек получает заряд хорошего настроения. Более того, повышается концентрация внимания, уточняет Ридлайф.ру. В соответствующем исследовании приняли участие 30 женщин в возрасте от 18 до 30 лет. У всех ранее было диагностировано ожирение.

Участниц разделили на три группы. первой предлагали завтракать блюдами, которые содержали большое количество белка. Вторая группа ела продукты, богатые углеводами. Третья часть женщин не завтракала. Далее учеными проводился опрос через несколько часов. Оказалось, что только участницы из первой группы не испытывали чувства голода, им не требовался перекус. Более того, улучшались когнитивные функции организма.

Специалисты сделали выводы, согласно которым полноценный завтрак с содержанием продуктов с белками – это один из факторов, необходимых для похудения. Более того, именно такой прием пищи должен помочь людям, которые жалуются на снижение концентрации внимания.

Сейчас исследования решено продолжить. Результаты позже будут использованы для формулирования советов людям, которые борются с тяжелыми недугами.