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Есть или выбросить? Раскрыто настоящее влияние киви на организм человека

Есть или выбросить? Раскрыто настоящее влияние киви на организм человека
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Фрукт все чаще появляется на столе у россиян. Не навредит ли, если часто им угощаться? Разбираемся вместе.

Киви часто можно встретить на столе в качестве угощения как для гостей, так и для членов семьи. Ученые провели ряд исследований для определения влияния частого употребления фрукта на организм человека. Об этом сообщает Ридлайф.ру.

Всех участников наблюдений разделили на две группы. Первой ежедневно выдавали только витамин С, второй два киви, третья получала плацебо. В специальном приложении люди указывали основные параметры жизни и свое настроение. Через две недели ученые подвели первые итоги работы. оказалось, что ежедневное употребление фрукта положительно влияет на жизненный тонус и настроение.

"Данное исследование помогло понять, что пища может достаточно быстро повлиять на самочувствие", — сказал доктор Бен Флетчер, один из авторов работы.

Напомним, что киви лучше не есть людям, у которых в анамнезе имеются серьезные заболевания ЖКТ, а также аллергия.

29 января 2024, 01:48
Киви. Фото: © Bulkin Sergey\news.ru/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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