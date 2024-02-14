Смертельная опасность: чем точно никогда не стоит завтракать

Первый прием пищи является самым важным. он определяет, каким будет весь день.

Рацион человека должен быть рассчитан на современный ритм жизни. От того, что едят люди, зависит здоровье, продуктивность и энергия. Специалисты предупреждают, что некоторые продукты не стоит употреблять на завтрак, сообщает телеканал "360".

Исключить из рациона следует сладкий йогурт, кашу быстрого приготовления и сыр. Эти продукты могут спровоцировать сбои в работе поджелудочной железы. Если игнорировать советы, то риск развития панкреатита резко возрастает.

"Это вовсе не означает, что сыр категорически запрещено есть. Можно. Данный продукт содержит и необходимые вещества, например, кальций. Поэтому его нужно есть в разумных количествах", – пояснил врач Сергей Вялов.

Лучше, как поясняет "Царьград", если сыр будет в меню после полудня. В это время внутренние органы уже начнут полноценно работать, поэтому продукт будет нормально переработан. RT также уточняет, что не лучшим выбором для первого приема пищи будет мюсли. Сочетание большого количества сахара и жира не лучшим образом сказывается на состоянии.

Напомним, что ранее специалисты напоминали о необходимости пить первую чашку кофе только через час после полноценного завтрака.