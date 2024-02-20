Топ-5 продуктов, предотвращающих развитие кариеса

Здоровые зубы – залог долгой и счастливой жизни без боли.

Любое заболевание легче предотвратить, чем позже лечить. Кариес – не исключение. Для предотвращения риска его развития рекомендуется не только строго соблюдать гигиену ротовой полости, но и правильно питаться. Полезные продукты, как пишет Ридлайф.ру, помогут в борьбе с неприятным недугом.

Яйца

В составе этого продукта содержится большое количество витамина D. Благодаря ему лучше начинает усваиваться кальций. Микроэлемент необходим как для развития зуба, так и для укрепления эмали.

Картофель

Лучше всего, если выбор будет остановлен на батате. Он содержит в своем составе не только сахар, но и витамин А. Должный уровень последнего, как утверждают специалисты, помогает сохранять определенный уровень pH полости рта.

Йогурт

В кисломолочном продукте содержится большое количество кальция, витамина D, пробиотиков. Если включить йогурт в ежедневный рацион, то уже скоро можно заметить улучшение состояния эмали и отсутствие синдрома "жжения во рту".

Авокадо

Во фрукте содержится калий. Микроэлемент помогает предотвращать разрушение зубной эмали и зуба в целом. Очень важно следить, чтобы в рационе обязательно были продукты с высоким содержанием микроэлемента.

Орехи

Постоянное употребление в пищу кешью, грецких орехов и фисташек помогает снижать риск развития кариеса. Микроэлементы, содержащиеся в этих продуктах, нейтрализуют вредные кислоты, разрушающие группы.