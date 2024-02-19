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Понедельник 19 февраля

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Здоровые сосуды: как не допустить сбоя в их работе

Здоровые сосуды: как не допустить сбоя в их работе
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Без нормальной работы кровеносной системы не возможно полноценное функционирование мозга.

Образ жизни и питание напрямую влияют на состояние кровеносных сосудов. по этой причине важно следить за этими факторами, сообщает телеканал "360". Необходимо раз и навсегда отказаться от вредных привычек: употребления табака и алкогольных напитков. Если не получается сделать это самостоятельно, то рекомендуется обращаться за помощью к специалистам.

Из рациона питания следует исключить фастфуд, красное мясо и полуфабрикаты. Полезнее будет переключиться на рыбу, овощи, фрукты и орехи. Если сразу изменить меню сложно, то специалисты рекомендуют вводить полезные продукты поэтапно.

При наличии диагностированных заболеваний сердечно-сосудистой системы, следует корректировать и рацион. RT напоминает, что при гипертонии следует исключить слишком соленые и очень сладкие блюда, не налегать на кофе, черный чай. Зеленый же чай рекомендован к употреблению. Кроме того, что он обладает определенным иммуностимулирующим эффектом, благоприятно действует не только на сосуды, но и на другие внутренние органы, пишет "Царьград".

19 февраля 2024, 09:24
Мужчина на процедуре ЭКГ. Фото: © Bulkin Sergey\news.ru/ www.globallookpress.com
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