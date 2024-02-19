Ключ к здоровью сердца: снижаем уровень "плохого" холестерина

Резко ограничивать употребление липидного соединения нельзя. В таком случае нарушатся важные процессы жизнедеятельности.

Высокий уровень так называемого "плохого" холестерина способен спровоцировать развитие тяжелых заболеваний сосудов, а также сердца. Для контроля состояния важно проходить обследование, сдавать анализы. Специалисты, в числе прочего рекомендуют придерживаться и правил правильного питания. Основные из них перечисляет Ридлайф.ру.

1. В рационе должна преобладать растительная пища с большим содержанием клетчатки. К ним относятся овощи. фрукты, цельнозерновые продукты питания.

2. Лучше отказаться от пищи с высоким содержанием трансжиров, а также насыщенных жиров. К таким продуктам относится красное мясо, фастфуд и полуфабрикаты.

3. Насыщенные жиры необходимо заменить на ненасыщенные. В меню должны быть включены оливковое масло, орехи и авокадо.

Людям, которые хотят снизить уровень "плохого" холестерина до минимума, рекомендуется заниматься физической активностью. Это могут быть танцы, бег, ходьба, упражнения в тренажерном зале. Спорт должен присутствовать в расписании два-три раза в неделю.