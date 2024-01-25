Чрезмерная тяга к сладкому: три причины опасной привычки

Любое превышение нормы не лучшим образом сказывается на организме. Рассказываем, почему может неудержимо тянуть к пироженным и конфетам.

Плохой идеей будет полностью исключить сладкое из рациона. Важно понимать, что во всем необходима умеренность. Если съедать небольшой десерт, то вряд ли можно говорить об огромном вреде для организма. Опаснее ситуация, когда тяга к сладкому становится бесконтрольной, напоминает Ридлайф.ру.

Зависимость от сладкого может указывать на наличие серьезных проблем. Причины тяги к десертам могут быть следующие: