Диетолог раскрыл секрет приготовления вкусного и полезного пирога

Существует убеждение, согласно которому выпечка – враг красивой фигуры. Разбираемся, так ли это.

Всем, кто стремится к красивой фигуре, важно помнить о необходимости соблюдения баланса. Выпечку можно включать в меню, но при этом порция должна быть не очень большой, а ингредиенты максимально полезными. В пирог рекомендуется добавлять ягоды, фрукты или овощи, сообщает телеканал "360".

"Царьград" напоминает, при тепловой обработке ягоды, фрукты и овощи могут терять часть полезных веществ. Обязательно следует это учитывать и компенсировать ежедневное количество необходимых элементов другими продуктами.

Диетологи советуют рассчитывать суммарное количество сахара, потребляемое за сутки. Важно, чтобы его общая доля не превышала 10%, напоминает RT. В это число следует включать и выпечку. Избыток сладкого не только негативно отразится на фигуре, но и ухудшит здоровье зубов, кожи и увеличит риск развития болезней сердца.