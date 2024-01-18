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Четверг 18 января

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Соль и сахар: белая смерть или полезная добавка

Соль и сахар: белая смерть или полезная добавка
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Диетолог раскрыла все секреты популярнейших добавок. Обозначим сразу – полностью исключать их из рациона точно не стоит.

Существует огромное количество противоречивых мнений о сахаре и соли. Что же лучше исключить, а что добавить в рацион? Можно ли употреблять их ежедневно? Какая норма продукта для взрослого человека? Ответы на эти и другие вопросы о сладком и соленом дала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. Ее слова публикует "Пятый канал".

Соль

Добавка обязательно должна быть включена в рацион. Ежедневная норма составляет 5 граммов для взрослого человека. Если не превышать этого количества, то негативных последствий для организма можно избежать. Соль помогает сохранять баланс электролитов, оказывает помощь при борьбе с микробами. Недостаток добавки приводит к спазмам, а также проблемам с гомеостазом. Переизбыток становится причиной формирования камней в почках, повышения инсулина и даже инфарктов.

Сахар

Является источником углеводов, необходимых для наполнения организма энергией. При недостатке люди испытывают слабость, головокружение и сильную сонливость. Специалисты рекомендуют употреблять не более 50 граммов в сутки. Переизбыток продукта провоцирует разрушение зубной эмали, ожирение, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета.

18 января 2024, 06:04
Полка в магазине. Фото: © Svetlana Vozmilova\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Аргументы и Факты• Требует проверки

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