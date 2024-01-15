Как бросить курить: раскрыт секрет легкого отказа от вредной привычки

Все больше современных людей осознают важность ведения здорового образа жизни. Начало года – отличное время для того, чтобы забыть табак.

Никотиновая зависимость является одной из самых мощных. Сказывается и физическая, и психологическая привязанность. Ученым из австрийского университета, как сообщает Ридлайф.ру, удалось обнаружить необычный способ отказа от вредной привычки. Желающему освободиться от губительной аддикции необходимо заниматься быстрой ходьбой.

Прогулка в интенсивном темпе должная быть не менее 10 минут. При этом физическую активность можно осуществлять как на свежем воздухе, так и в условиях квартиры или спортивного зала. Ходьба также улучшает настроение, снижает тягу к курению и употреблению вредной пищи.

Напомним, что заядлые курильщики чаще людей, ведущих здоровый образ жизни, страдают от бронхита, обструктивной болезни легких, ишемии. Никотин и окись углерода, вдыхаемые с каждой затяжкой, в разы увеличивают риск развития тромбов. Вред наносят как сигареты, так и современные электронные системы нагрева табака.

Если самостоятельно бросить вредную привычку не получается, то следует обратиться за профессиональной консультацией к врачу-наркологу.