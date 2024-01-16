Раскрыт секрет похудения без отказа от привычных угощений

После длительных новогодних праздников люди все чаще стали задумываться об избавлении от лишних килограммов. Всегда ли уменьшение объема талии связано с отказом от привычного рациона? Раскрываем все секреты фигуры мечты.

Распространен миф о необходимости жестко менять привычный рацион питания для снижения веса. Телеканал "360" предупреждает об опасности резкой потери килограммов. Для организма это огромный стресс, который может привести как к снижению скорости метаболизма, так и к развитию болезней внутренних органов.

"Царьград" перечисляет мифы, которые мешают стабилизировать вес без лишних ограничений:

Употребление обезжиренных продуктов. Важно помнить, что уменьшение в рационе жира неизбежно приведет к росту съеденных углеводов. Они перерабатываются быстрее, что означает возвращение желания поесть. Лучше не исключать продукты с жирами. но несколько снизить объем их употребления, исходя из целей диеты.

Молоко. Распространено убеждение, что молочные продукты нельзя убирать из рациона из-за большого содержания в них кальция. Это ошибка. данный микроэлемент в гораздо большем количестве содержится в зелени, рыбе и орехах.

Ограничение приема пищи после 18.00. Один из самых распространенных мифов. Диетологи не раз повторяли. что важным условием для приведения фигуры в норму является перекус за два часа до сна и не иначе.

Отказ от картофеля. Важно перед едой картофель сварить и остудить. в таком случае овощ принесет больше пользы, равно как и отпадет необходимость отказа от любимого гарнира.



Интернет-издание "Подмосковье сегодня" подчеркивает, что для красивой фигуры не всегда достаточно только откорректировать рацион питания. Важно сохранять достаточную физическую активность.