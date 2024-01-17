Пять правил для правильной профилактики простуды и ОРВИ

В зимний период традиционно наблюдается рост количества респираторных заболеваний. рассказываем, как защищать себя и семью от тяжелого недуга.

Есть золотой принцип медицины – лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. Профилактика чаще всего доступна всем категориям граждан. Главное – это соблюдать простые правила. Их перечисляет врач-терапевт Карина Садыхян, сообщает телеканал "360".

Прививка

Ежегодно ученые после анализа данных, включают в состав вакцины антитела того вируса, который будет встречаться в стране чаще других. Эффект от прививки очевиден, если провести вакцинацию до начала эпидемического сезона. За это время организм успеет сформировать иммунитет.

Витамины

Запрещается самостоятельно назначать себе и детям комплекс витаминов. подобный подход точно не добавит здоровья, ведь избыток ряда микроэлементов также опасен, как и недостаток. В целях профилактики можно принимать комплекс, но только после консультации у врача и анализов.

Здоровый образ жизни

Любые вредные привычки, среди которых курение, употребление алкогольных напитков, ослабляют организм. Иммунная защита снижается и инфекции и вирусам намного легче проникнуть в клетки. Лучшей профилактикой станет переход на ЗОЖ.

Физическая активность

Необходимо ежедневно давать нагрузку организму в допустимых пределах. Особенно актуален совет для лиц, у которых преимущественно сидячая работа или обучение. Не ленитесь делать зарядку и посещать тренажерный зал.

Правильное питание

Важно следить за рационом. Если самостоятельно составить сбалансированное меню не получается, то рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. Лучше исключить фаст-фуд, жирное мясо и полуфабрикаты.

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