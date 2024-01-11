Назван лимит по количеству простуд за год у детей и взрослых

В современной медицине существует усредненное количество фактов заболевания респираторными инфекциями. Превышение пороговых значений может свидетельствовать о проблеме.

Для взрослого человека нормой будет являться, если за последний год он перенес не больше четырех простуд. У детей, в связи с формирующимся иммунитетом, может быть до девяти фактов инфицирования, сообщает телеканал "360".

Если же простудные заболевания возникают чаще, то это свидетельствует или о наличии хронического недуга, или о реальных проблемах с функционированием иммунной защиты организма. В этих двух случаях, напоминает RT, следует обратиться за консультацией к врачу. Специалист назначит анализы и по их результатам назначит необходимое лечение, а также порекомендует способы профилактики.

В домашних условиях всегда можно закаляться, соблюдать режим сна и бодрствования, правильно питаться и сохранять физическую активность. Данные факторы способствуют укреплению иммунитета и эффективной работе защитной функции организма.

"Царьград" отмечает, что сейчас на территории российских регионов все чаще фиксируется тридемия. У жителей чаще всего диагностируют три заболевания: ковид, грипп и ОРВИ.