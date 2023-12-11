Пять фатальных ошибок при лечении гриппа и простуды

Поздняя осень и начало зимы – традиционное время всплеска респираторных заболеваний. Врачи предупреждают, что необходимо соблюдать строгие правила при лечении недуга, особенно у детей.

Часто можно услышать мнение, что простуда и грипп – заболевания, которые проходят быстро и бывают у всех. Процесс лечения тоже кажется не очень сложным. Врачи предупреждают. что подобные высказывания опасны. Любое респираторное заболевание может обернуться серьезными осложнениями, напоминает телеканал "360".

Отсутствие вакцинации

Важно ежегодно делать прививки. Специалисты определяют, какой подвид гриппа станет наиболее распространенным. Именно такой тип вакцины и подбирается для проведения кампании. Прививка – не залог отсутствия заболевания, но возможность избежать осложнений, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Использование противовирусных препаратов

Респираторные заболевания могут быть вызваны как вирусами, так и бактериями. При этом важно понимать, что конкретно стало причиной заболевания, чтобы не нагружать организм опасными лекарствами. Определить конкретное заболевание может только врач после анализов.

Использование антибиотиков для профилактики

Антибиотики никак не действуют на предотвращение заболевания. Они лечат только инфекции, которые вызваны конкретным возбудителем. если пить эти лекарства просто так или же бросать принимать их раньше времени, указанного врачом, можно сформировать у организма опасную лекарственную устойчивость.

Отсутствие борьбы с высокой температурой

При плохом самочувствии, вызванном повышением температуры, следует предпринять меры для ее снижения. Если не получается сделать это самостоятельно, необходимо своевременно обратиться к врачу.

Отказ от лекарств при беременности и грудном вскармливании

Помогать организму бороться с инфекциями можно. При этом беременным и кормящим пациентам выписывают специальные препараты, которые наносят наименьший вред организму. принимать лекарства можно только под контролем лечащего врача.

Каждый заболевший обязан предпринять все меры, направленные на нераспространение заболевания. Лучше отказаться от посещения общественных мест, надевать маску. "Царьград" напоминает родителям, что не стоит водить малыша в детский сад при наличии признаков простуды или гриппа.