Расслабьтесь и не нервничайте: хронический стресс приводит к серьезному заболеванию

Недуг опасен и не поддается лечению. Болезнь диагностирована у каждого десятого жителя планеты.

Образ жизни, настрой и вредные привычки – факторы, способные изменить судьбу человека до неузнаваемости. Например, ученые установили взаимосвязь между хроническим стрессом и развитием метаболического состояния, сообщает Ридлайф.ру.

В исследовании приняли участие 648 человек в возрасте до 52 лет. Тщательнейшим образом были проанализированы их привычки, состояние и истории болезней. Оказалось, что у людей, которые с определенной периодичностью испытывали стресс, чаще остальных встречался метаболический синдром. Это патологическое состояние, при котором резко возрастает риск развития сахарного диабета второго типа.

Заболевание принято считать неизлечимым, его лишь можно взять под контроль. Для этого следует соблюдать диету, вести активный образ жизни и навсегда забыть о вредных привычках. Диабет второго типа часто приводит к развитию осложнений. Среди них ретинопатия, жировая болезнь, нефропатия и сосудистые изменения.