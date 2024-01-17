Расслабьтесь и не нервничайте: хронический стресс приводит к серьезному заболеванию

Развод Кудрявцевой с молодым мужем Тесты Кадышева задолжала больше миллиона Игры Сонник

Топ новостей недели

Идущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружуИдущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринкиПринял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки Орлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этимОрлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этим Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"

Лента новостей

Вторник 16 января

01:17Расслабьтесь и не нервничайте: хронический стресс приводит к серьезному заболеванию 00:51Три секрета сохранения вкуса к жизни в зимние месяцы 22:25"*** конченый": сорвавшаяся на мат Волочкова вернулась в Россию на разборки 22:00Расстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем 21:08"Союз кармический": нумеролог Красавкина раскрыла тайну развода Кудрявцевой 20:10После заявления о бегстве из России Лолита раскрыла планы на жизнь 19:16Поставил в ступор: Марату Башарову "прилетело" от участника "Битвы Экстрасенсов" 18:24"Выбор непрост": вот что сказал Васильев о новом ведущем "Модного приговора" 17:35"Невозможно отменить": почему Волочкову нельзя наказать за выходку с Джигурдой 16:50Тайну Василия Ланового раскрыли в день его 90-летия 15:13Опять вернулась? Пугачева неожиданно отметилась в Москве 13:17Черненькая мохнатка: Малышева показала киску на публике 13:04Гузеева в эфире Первого канала зачитала переписку с любовницей мужа 10:16Унизивший фанатов SHAMAN рухнул в глазах россиян 09:33Веселая вдова Юдашкина появилась в компании галантного мужчины 07:59Как не погрузиться в депрессию после возвращения на работу в январе 07:38Россиян предупредили о мошенничестве с новыми купюрами 07:16Выявить и противостоять: как не попадаться на удочку манипуляторов 06:47Бросивший сына в сугроб Косенко может уйти от наказания 05:30Появился ребенок или нет: Анастасия Костенко поставила точку в спорах о четвертых родах 04:45"Он потерял волосы": стилист раскрыл страшную тайну Филиппа Киркорова 04:14Долгожданная оттепель ненадолго порадует жителей Москвы 00:47Раскрыт секрет похудения без отказа от привычных угощений 00:25Назван способ снизить риск внезапной гибели из-за болезней сердца 00:00Как подготовиться к купанию в проруби: врач дал ценные советы 20:13Бородина презентовала рецепт необычного супа 16:44Шаляпин назначил виновного в утечке скандального видео Волочковой и Джигурды 15:41Жена вдвое моложе: 62-летний режиссер Гинзбург выдал интимные подробности 14:28Кушанашвили объяснил, чем похожи Киркоров и Кологривый 13:44Как небольшая квартира: озвучена баснословная стоимость гроба Юрия Соломина 09:12"Поставила молитву 12 раз": Кудрявцева пустилась в откровения после драмы в семье 08:07Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь? 07:58Витаминные бомбы: пять полезнейших для здоровья продуктов 07:48Сам уже не мог есть и пить: еще один известный актер не справился с тяжелой болезнью 07:39Как бросить курить: раскрыт секрет легкого отказа от вредной привычки 06:53Названо необычное свойство темного шоколада 06:47Заразнее ковида: новая инфекция вновь угрожает людям 06:18Меган Маркл с ирокезом, дредами и не только: нейросеть сделала фото жены принца Гарри 05:59Лидеры российского проката: пять мощнейших фильмов начала года 05:14"Это ее личное дело": куда пропала Марина Хлебникова 04:03Этого нельзя допустить: логопед Абузарова назвала ошибки при запуске речи у детей 02:47Ксения Бородина воссоединилась с одним из бывших 01:43Известного продюсера обвинили в разводе Леры Кудрявцевой 17:15"Внука я не жду": Алиса Мон раскрыла подробности взаимоотношений с сыном 16:18Настоящая хулиганка: Галкин* не помеха поцелуям Пугачевой с коллегой 14:01Всей стране показали: 78-летний Петросян нашел другую в отсутствие молодой жены 12:57Муж Гузеевой засветился с молодой сучкой на "Давай поженимся!" 11:36Смех и слезы: муза Джигарханяна Цымбалюк-Романовская оправдалась за нелюбовь 08:25Не забудьте взять с собой: 7 необычных и нужных вещей для дальней поездки 06:127 фильмов, которые меняют мировоззрение
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Расслабьтесь и не нервничайте: хронический стресс приводит к серьезному заболеванию

Расслабьтесь и не нервничайте: хронический стресс приводит к серьезному заболеванию
60

Недуг опасен и не поддается лечению. Болезнь диагностирована у каждого десятого жителя планеты.

Образ жизни, настрой и вредные привычки – факторы, способные изменить судьбу человека до неузнаваемости. Например, ученые установили взаимосвязь между хроническим стрессом и развитием метаболического состояния, сообщает Ридлайф.ру.

В исследовании приняли участие 648 человек в возрасте до 52 лет. Тщательнейшим образом были проанализированы их привычки, состояние и истории болезней. Оказалось, что у людей, которые с определенной периодичностью испытывали стресс, чаще остальных встречался метаболический синдром. Это патологическое состояние, при котором резко возрастает риск развития сахарного диабета второго типа.

Заболевание принято считать неизлечимым, его лишь можно взять под контроль. Для этого следует соблюдать диету, вести активный образ жизни и навсегда забыть о вредных привычках. Диабет второго типа часто приводит к развитию осложнений. Среди них ретинопатия, жировая болезнь, нефропатия и сосудистые изменения.

17 января 2024, 01:17
Молодая женщина в кафе. Фото: © Andrey Arkusha\Russian Look/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

По теме

Раскрыт секрет похудения без отказа от привычных угощений

Назван способ снизить риск внезапной гибели из-за болезней сердца

Раскрыт секрет похудения без отказа от привычных угощений

Раскрыт секрет похудения без отказа от привычных угощений
После длительных новогодних праздников люди все чаще стали задумываться об избавлении от лишних килограммов. Всегда ли уменьшение объема талии связано с отказом от привычного рациона? Раскрываем все секреты фигуры мечты. Распространен миф о необходимости жестко менять привычный рацион питания для снижения веса.

Назван способ снизить риск внезапной гибели из-за болезней сердца

Назван способ снизить риск внезапной гибели из-за болезней сердца
Врачи уверены, что лучше заниматься профилактикой тяжелых недугов, чем позже пытаться их вылечить. Сейчас смерть от болезней сердечно-сосудистой системы находится на первом месте среди причин ухода из жизни.

Как подготовиться к купанию в проруби: врач дал ценные советы

Как подготовиться к купанию в проруби: врач дал ценные советы
Традиционно люди начнут массово погружаться в ледяную воду в ночь с 18 на 19 января. Рассказываем, как минимизировать негативное влияние экстремальной забавы на организм. До крещенских купаний остались считаные дни.

Витаминные бомбы: пять полезнейших для здоровья продуктов

Витаминные бомбы: пять полезнейших для здоровья продуктов
В зимний период важно поддержать организм микроэлементами и витаминами. Врач рассказал, что обязательно надо включать в рацион. Без определенного уровня витаминов организм теряет способность полноценно функционировать.

Как бросить курить: раскрыт секрет легкого отказа от вредной привычки

Как бросить курить: раскрыт секрет легкого отказа от вредной привычки
Все больше современных людей осознают важность ведения здорового образа жизни. Начало года – отличное время для того, чтобы забыть табак. Никотиновая зависимость является одной из самых мощных.

Выбор читателей

15/01Пнд"Поставила молитву 12 раз": Кудрявцева пустилась в откровения после драмы в семье 15/01ПндСам уже не мог есть и пить: еще один известный актер не справился с тяжелой болезнью 15/01ПндКак небольшая квартира: озвучена баснословная стоимость гроба Юрия Соломина 15/01ПндШаляпин назначил виновного в утечке скандального видео Волочковой и Джигурды 15/01ПндЕвгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь? 15/01ПндЖена вдвое моложе: 62-летний режиссер Гинзбург выдал интимные подробности