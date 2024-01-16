Назван способ снизить риск внезапной гибели из-за болезней сердца

Врачи уверены, что лучше заниматься профилактикой тяжелых недугов, чем позже пытаться их вылечить.

Сейчас смерть от болезней сердечно-сосудистой системы находится на первом месте среди причин ухода из жизни. Врачи бьют тревогу, осознавая масштаб трагедии. Ученым же удалось определить максимально эффективный способ профилактики этих недугов, сообщает Ридлайф.ру.

Риск развития серьезных заболеваний сердца снижается при постоянных занятиях спортом. Исследователи изучили истории болезней семи миллионов человек в период с 2011 по 2019 год. Вывод оказался однозначным. Любители спорта меньше любителей полежать на диване в свободное время умирали от инфарктов и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Физическая активность и умеренные нагрузки помогают предотвратить появление и других серьезных недугов. Например, у женщин, ведущих сидячий образ жизни, врачи чаще выявляют ожирение и диабет.

Выводы ученых должны стать отправной точкой для общества. Важно организовать для людей возможность заниматься спортом в свободное время, помощь в консультировании. Желающим прожить дольше также рекомендуется отказаться от употребления табака и алкоголя.